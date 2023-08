Programa de combate à fome do Sesc comemora 20 anos de atuação em MG

432

Nas duas décadas em território mineiro, a iniciativa já distribuiu mais de 40 milhões de quilos de alimentos (foto: Pixabay / Divulgação)

O Mesa Brasil Sesc comemora 20 anos de atuação em Minas Gerais em 2023. Funcionando como rede nacional de bancos de alimentos, o programa tem como objetivo atuar contra a fome e o desperdício.



Nas duas décadas em território mineiro, a iniciativa já distribuiu mais de 40 milhões de quilos de alimentos para entidades sociais que atendem à população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar no estado.









Atuando em Minas desde 2003, o Mesa Brasil conta com quatro unidades fixas e dedicadas ao Programa que atendem as macrorregiões Central, Norte de Minas, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Em 2023, será inaugurada uma nova unidade fixa, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, possibilitando o atendimento de mais entidades sociais.





Concurso gastronômico





Para comemorar os 20 anos do Mesa Brasil em Minas, o Sesc promoveu o Concurso Cozinha Consciente, que reuniu estudantes mineiros do Senac nos cursos Superior em Gastronomia, Técnico em Nutrição e Cozinheiro para a criação de receitas.





Os responsáveis pela execução dos pratos foram as próprias entidades sociais cadastradas no programa. A proposta era estimular os estudantes a usarem conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos cursos para desenvolverem receitas que promovam o aproveitamento integral dos alimentos e tenham um baixo custo de produção. As receitas ganhadoras serão anunciadas no evento no Sesc Palladium e destacadas em um livro comemorativo do Mesa Brasil.





Como ajudar?





Ao todo, mais de 3 milhões de mineiros já foram impactados pelo Mesa Brasil. Para continuidade da iniciativa, o Mesa Brasil recebe doações de pessoas físicas ou jurídicas.





Podem ser doados alimentos, itens de higiene e limpeza, além de doações em dinheiro que são revertidas em alimentos. As doações podem ocorrer diretamente em uma unidade do Mesa Brasil ou, dependendo do quantitativo, a frota própria do Programa faz o recolhimento.





Saiba mais no site