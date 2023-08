Quadrilha que movimentou R$ 3,5 bi é alvo de operação no interior de MG

432

Mais de 400 policiais participaram das diligências e conseguiram cumprir 31 mandados de prisão (foto: PMMG/Reprodução) Um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro foi alvo da megaoperação “Sepulcro Caiado”, realizado pelas forças de segurança do estado nesta quarta-feira (23/8) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Mais de 400 agentes cumpriram 31 mandados de prisão durante as diligências.





As investigações duraram cerca de dois anos. Segundo a Polícia Militar, o grupo tem como sede a cidade mineira, mas também atua com narcotraficantes do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Entre os crimes da quadrilha estão tráfico de drogas, receptação de veículos roubados e lavagem de dinheiro.





Os criminosos utilizavam diversas lojas como lanchonetes, restaurantes e pizzarias para fazer a lavagem do dinheiro.

Durante o período em que o bando foi monitorado, cerca de R$ 3,5 bilhões foram movimentados. Os valores foram bloqueados pelo Banco Central.





Ao todo, 47 mandados de prisão foram decretados e 31 cumpridos, sendo 29 em Juiz de Fora, um em São Paulo e o outro na cidade de Lima Duarte. Outros 116 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

Em alguns endereços, os policiais também encontraram cavalos, que foram recolhidos. Todos os bens materiais identificados pela investigação foram bloqueados.