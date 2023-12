Na subida da ladeira, as Pastorinhas carregam os estandartes com a Sagrada Família e o menino Jesus adorado pelos Reis Magos. A procissão, que nos remete à semana santa, segue até a Praça Principal. Lá, a fanfarra entoa, nos tambores, canções conhecidas de quem vive nas Minas e nas Gerais. Nas sacadas dos prédios históricos, com mais de 300 anos, corais fazem uma vesperata com cantigas de Natal. E, de repente, as luzes são acesas e a magia contagia. Uma grande árvore natalina recebe um show de luzes ao lado de um anjo que anuncia, com sua trombeta, a boa-nova: Ouro Preto dá início ao espetáculo 'Luz e História' onde cultura e religiosidade criam um ambiente lúdico na cidade, patrimônio cultural mundial.

As Pastorinhas seguem os cortejo religioso no Natal da Mineiridade de Ouro Preto Ane Souz

Ouro Preto inaugurou nessa sexta-feira (8/12) o seu Natal. O evento ilumina e movimenta a cidade histórica mineira. A agenda de atrações vai até o dia 06 de janeiro de 2024 e inclui cortejos, apresentações teatrais e culturais, manifestações religiosas tradicionais, Encontro de Folia de Reis e de Corais e até uma pitada do carnaval, com a apresentação do bloco Zé Pereira dos Lacaios, o mais antigo em atividade do Brasil.

Igreja de São Francisco de Assis recebe projeções do nascimento de Jesus Ane Souz

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flávio Malta, a cidade histórica é um cenário único para as festividades do Natal. “As igrejas barrocas da cidade e as tradicionais missas natalinas lembrarão a rica herança cultural e religiosa da região. Ouro Preto, com suas construções históricas e o legado da época do ciclo do ouro, proporciona um cenário único para as festividades natalinas, os festejos tradicionais das Folias de Reis, Pastorinhas e Corais são marcas da história, presentes na programação cultural do Natal de Ouro Preto, fazendo do nosso Natal Luz e História”, enfatiza.

Fanfarra da cidade apresenta os cânticos natalinos para os presentes Ane Souz

O coordenador geral do evento, Gilson Fernandes Antunes Martins, destaca que as atrações programadas vão trazer o clima de festividade do Natal para a cidade. “Ouro Preto é uma de dia e outra à noite, ainda mais quando ganha uma iluminação especial. O Natal de Ouro Preto – Luz e História é uma oportunidade para que a população e os visitantes possam aproveitar a temporada de Natal na cidade. Tradicionalmente, nossa cidade tinha uma baixa atratividade turística nessa temporada, o que está mudando desde a criação do evento. No ano passado, o trade turístico da cidade (hotéis, pousadas, restaurantes e comércio) movimentou mais de R$10 milhões”, destaca o coordenador geral do evento, Gilson Fernandes Antunes Martins.

O Natal de Ouro Preto é uma realização da Prefeitura de Ouro Preto e Governo de Minas Gerais, com patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e produção da Holofote Cultural.

A energia da cultura ilumina



Há de fazer um novo tempo, anjos anunciam a boa-nova: o Natal Luz e História, em Ouro Preto, começou Ane Souz

O projeto integra o Natal da Mineiridade, que vai celebrar Minas Gerais e suas tradições das mais variadas formas. Ao longo do período das festividades, os visitantes poderão conhecer mais dos costumes de diferentes regiões do estado. De acordo com o secretário de estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, o programação natalina visa estabelecer uma verdadeira integração entre a capital e as cidades do interior, fortalecendo não apenas o sentimento de amor à Minas Gerais, mas o turismo em todo o estado.

O poder lúdico da magia do natal emociona as crianças e adultos em Ouro Preto Ane Souz

Para a diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira, ao investir e apoiar as expressões artísticas no estado, a companhia contribui para a ampliação e democratização do acesso às práticas culturais, reforçando seu compromisso com a preservação do patrimônio material e imaterial, memória e identidade do povo mineiro. “O Natal da Mineiridade terá uma programação riquíssima, intensa, diversa e plural, espalhada por várias regiões do estado e que tem a mineiridade como a sua força motriz. Celebramos a identidade e a tradição do povo mineiro. Isso dialoga com o compromisso da Cemig de democratização e ampliação do acesso às práticas artísticas e culturais no estado, além de fortalecer e preservar os costumes locais, e gerar emprego e renda”.



Mariana

Papai Noel chega para alegrar os presentes do Natal de Luz de Mariana - A Alegria ilumina a Cidade RAFAEL OLIVEIRA/Divulgação

Em Mariana, a prefeitura da cidade histórica, apresenta o Natal de Luz

2023, com mais de 100 atividades previstas na programação. Embalado pelo tema "A alegria ilumina a cidade", o show de luzes também foi inaugurado nessa sexta-feira (08/12), na Praça Gomes Freire.

Organizada em cinco circuitos, a programação contempla o Centro Histórico e ações nos bairros Cabanas, Santo Antônio, Rosário e nos distritos. Conforme o prefeito Celso Cota, este Natal pretende valorizar a riqueza da cultura marianense e o potencial para a economia criativa. “Por meio de oficinas e visitas guiadas vamos mostrar a cultura da produção de panela de pedra e de tapete sisal em Cachoeira do Brumado, as múltiplas manifestações

culturais de Cláudio Manoel e a tradição gastronômica de Padre Viegas”, ressalta. Mariana possui aptidões para a produção artesanal, manifestações artísticas diversas e culinária

tradicional.

Previsto no Calendário Cultural do município, o Natal de Luz 2023 leva as famílias aos espaços públicos, atrai milhares de turistas e movimenta a economia local. O projeto é uma realização da Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Patrimônio Histórico, Cultura, Turismo e Lazer, com a produção executiva do Clube Osquindô. A programação têm atividades cedidas pelos projetos incentivados pela Cedro Mineração e pelo Instituto Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Inauguração

Em uma apresentação dinâmica e interativa na praça Gomes Freire, bandas tradicionais e artistas circenses empolgaram o público com música, dança e brincadeiras na abertura do evento de acendimento das luzes. Em seguida, as pessoas foram conduzidas para a Praça da Sé, em cortejo, onde aconteceu o show de Acauã Souza e Banda, na inauguração da “Tenda de todas as artes”. A residência oficial do Papai Noel, o “Casarão do Noel”, já estão com as portas abertas.

A programação completa do Natal de Luz de Mariana - A Alegria ilumina a Cidade está disponível no site oficial e nos canais oficiais da Prefeitura de Mariana.