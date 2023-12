Um morador do Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, está realizando uma campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes até o dia 20 de dezembro, antes do Natal que se aproxima.



O idealizador da campanha e presidente da ONG ‘Eu vejo vc sem fronteiras’, Waldir Lúcio Ferreira, diz que o Natal Solidário está na sua segunda edição e neste ano pretende dobrar o número de brinquedos arrecadados. “No ano passado foram 250 presentes, já neste ano a minha intenção é atender 500 crianças”, afirma.

Waldir conta que até o momento já foram doados 425 brinquedos. Ele se veste de Papai Noel e senta na cadeira caracterizada, coloca os presentes em ordem alfabética para fazer a entrega no dia 23 de dezembro, a partir das 8h. “Tem menino do Cabana, Jardim Canadá, bairro Aparecida, por isso o nome sem fronteiras, todas crianças podem receber”, explica.

Para os interessados, a doação pode ser feita através do PIX no e-mail: euvejovcsemfronteiras@gmail.com ou indo até a Rua Tavares n° 30, bloco 2, apto 201, bairro São Jorge, em Belo Horizonte com o brinquedo.

“O sorriso da criança e o abraço de gratidão é o melhor de tudo, qualquer valor que recebo o sorriso da criança paga”, diz.



*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.