Campanha de Natal do Pátio Savassi incentiva as pessoas a buscarem seus sonhos.

O momento mais mágico do ano já chegou a Belo Horizonte! Mais do que trazer alegria, a magia do Natal tem o poder de unir, transformar e despertar os sonhos para que se tornem realidade. E é claro que o Papai Noel não poderia deixar os mineiros de fora dessa celebração, certo?

No Pátio Savassi, por exemplo, o Natal já começou e traz uma campanha que promete encantar todos os públicos. Com o mote “Leve Seus Sonhos Para Onde Você For”, um dos maiores shoppings da capital vai presentear seus clientes com uma moderna mochila da Track&Field e um carro híbrido supermoderno, além, claro, de proporcionar momentos mágicos com o teatrinho e a decoração temática especial.

Confira a seguir todas as informações sobre a campanha de Natal do Pátio Savassi, e como participar para concorrer aos prêmios.

Natal Pátio Savassi: leve seus sonhos para onde você for

O Pátio Savassi promete entregar presentes especiais (e bastante modernos!) na sua campanha promocional de Natal.

Entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2023, clientes que comprarem a partir de R$600 em lojas participantes da promoção, levam uma mochila Track&Field para casa e ganham um número da sorte para concorrer a um automóvel BYD Song Plus DM-i Híbrido. Para participar, é preciso apenas cadastrar as notas fiscais no aplicativo Multi, disponível gratuitamente para download em dispositivos iOS e Android.

As chances de ganhar o veículo são ainda maiores para os clientes MultiVocê. Os participantes da categoria Silver recebem números da sorte em dobro, e os participantes da categoria Gold ganham três vezes mais cupons, além de um brinde adicional: uma garrafa térmica com parede dupla e indicador LED de temperatura na tampa.

O objetivo é promover um Natal especial e simbólico

O Pátio Savassi entende o Natal como um momento de união, gratidão, alegria e, claro, de dar muitos presentes para quem se ama.

De acordo com Marcelo Portela, gerente de marketing, o valor afetivo e simbólico da data é o principal atrativo para aumentar o fluxo de clientes no shopping: “o Natal é o momento das celebrações, de demonstrarmos carinho àqueles que amamos. Nesse sentido, as pessoas ficam mais dispostas a presentear”. Além disso, Portela destaca ainda a variedade de lojas renomadas, com um mix diversificado de produtos, com um diferencial do Pátio Savassi: “temos presentes capazes de agradar diversos perfis de consumidores”, completa.

O Pátio Savassi ainda conta com uma programação exclusiva de Natal

É claro que um dos shoppings mais completos da capital mineira não deixaria de fora uma programação mágica e completa. Com o teatrinho infantil e o Papai Noel, o Pátio Savassi promete emocionar e fazer a alegria de toda a família.

Atrações para o Natal

Além dos prêmios oferecidos em sua campanha promocional, para atrair o cliente e despertar o desejo por compras, o Pátio Savassi conta ainda com uma decoração natalina em todos os pisos: entre os destaques, duas árvores gigantes, uma de 10 metros na praça principal, e outra de 4 metros, na entrada pela avenida do Contorno. Brinquedos que remetem ao clássico ballet Quebra-Nozes, também estão suspensos pelo mall. Já o Papai Noel, figura mais simbólica do período, marca presença diária no shopping. Até o próximo dia 24, as crianças podem fazer fotos com o Bom Velhinho, em um ambiente totalmente instagramável, e levar o registro para casa por preços a partir de R$55.

Sobre o Pátio Savassi

Inaugurado em 2004, o Pátio Savassi, localizado na região de mesmo nome, é um dos principais centros de compras de Belo Horizonte e conta com um estilo lifestyle center voltado para para um público altamente qualificado.

Além de reunir lojas de marcas conceituadas e exclusivas, nas quais as principais tendências da moda chegam primeiro, o shopping também oferece atrações culturais, restaurantes selecionados e oito salas de cinema amplas e modernas. Seu projeto arquitetônico, que reflete a vida de fora do empreendimento, conta com iluminação e ventilação naturais e traz aos seus frequentadores uma experiência de compras completa, segura e confortável.

Informações sobre a Campanha de Natal Pátio Savassi

Período de participação: de 22/11 a 31/12/23

Como participar? Com R$600 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha uma mochila Track&Field e um número da sorte para concorrer a um veículo BYD Song Plus DM-i Híbrido. Limite de um brinde por CPF.

Quais são os benefícios? Clientes do programa de relacionamento MultiVocê na categoria Silver recebem números da sorte em dobro, enquanto os clientes Gold ganham três vezes mais cupons, além de um brinde adicional de uma garrafa térmica por CPF.

Lounge de trocas: piso L2 (ao lado da bilheteria do cinema), todos os dias, das 10h às 22h.

Cadastro das notas fiscais: via app Multi

Sorteio pela Loteria Federal: 03/01/24

Confira neste link o regulamento completo.