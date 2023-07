Projeto social lança campanha em busca de doações e voluntários

739

Roupas para doação são penduradas nas grades do Parque Municipal (foto: Acervo pessoal)

Suspenso desde a pandemia, o The Street Store BH, ação de distribuição de vestuário para pessoas em situação de rua, está de volta. Em agosto, o projeto comemora sua 11ª edição.



LEIA MAIS 04:00 - 20/07/2023 A trajetória de Marco Antônio Araújo será contada em biografia

04:00 - 19/07/2023 Ator mineiro comemora 50 anos de carreira com espetáculo inédito

04:00 - 18/07/2023 Aquarelas emocionam a família Ferolla na abertura da Casa Cor em BH



Interessados podem manter contato através do e-mail thestreetstorebh@gmail.com Suspenso desde a pandemia, o The Street Store BH, ação de distribuição de vestuário para pessoas em situação de rua, está de volta. Em agosto, o projeto comemora sua 11ª edição.Até lá, os organizadores solicitam doações de roupas e acessórios masculinos (público que forma a maioria esmagadora no The Street Store) e femininos, além de buscar voluntários para trabalhar na ação programada para 20 de agosto, fazendo a triagem das roupas nos dias 18 e 19.Interessados podem manter contato através do e-mail





• • •





As doações podem ser feitas nas lojas Orthocrin (Mangabeiras, Gutierrez e Lourdes), Loja Fast Frame (Funcionários), Imobiliária São Luís Imóveis, Studio Dalila Rodrigues (bairro São João Batista), Residência Planalto (bairro Planalto) e Residência Divinópolis, na cidade de Divinópolis.



O projeto é muito legal e bem simples. Todas as doações formarão o acervo da “loja de rua”. O material é separado por tamanho e colocado em cabides pendurados nas grades do Parque Municipal, facilitando a escolha da população em situação de rua.





• • •





Os produtores do The Street Store BH acreditam que ao escolher as roupas que mais lhe agradam, a pessoa em situação de rua recupera a autoestima e a inserção social. Em Belo Horizonte a ação é coordenada por Leonardo Máximo, Priscila Prado, Marcela Brustolini e Luciana Duarte.





HAMBURGUERIA

A VEZ DE THOMAS TROISGROS





Depois de São Paulo, Rio e Vitória, Belo Horizonte será a quarta capital com endereço da TT Burguer, com cardápio assinado por Thomas Troisgros.



Uma das hamburguerias artesanais pioneiras do país, ela será aberta em 2 de agosto, no bairro do Carmo. Carro-chefe do cardápio, o sanduíche que dá nome à casa é uma das melhores receitas provadas pela coluna.





• • •





O espaço ficou conhecido pela maravilha de seus hambúrgueres, mas não dá para esquecer os Sacodes, copos em três sabores: brownie do Luiz, nutella e doce de leite com flor de sal, coroados por chantili.





BENEFICENTE

CAFÉ SOLIDÁRIO





A terceira edição da Feijoada Solidária, realização do Instituto Café Solidário (ICS), braço social do Grupo Motesanto Tavares, está marcada para 26 de agosto, no Outland.



O instituto atende 154 crianças e jovens, oferecendo aulas de música, literatura, reforço de alfabetização, capoeira e moda, entre outras atividades. Os recursos arrecadados serão destinados às instalações do Laboratório de Tecnologia do ICS.





NA DISPUTA

MINAS NO PÁREO





Alunos da Escola Integrada Sesi Senai de São João Nepomuceno e do Sesi Senai de Betim representam Minas Gerais no torneio de robótica que vai reunir 600 competidores de 24 estados, de 2 a 5 de agosto, no Rio de Janeiro. Os mineiros apresentarão réplicas de carros da Fórmula 1 e robôs de até 56kg.



Além da velocidade e desempenhos na arena, serão julgados recursos utilizados para projetar, modelar, construir e programar os robôs e as miniaturas de carros, além de projetos sociais com a comunidade e o plano de marketing e gestão financeira desenvolvidos pelas equipes.





CURTA CIRCUITO

DESPEDIDA





Para marcar o encerramento da 23ª Mostra de Cinema Curta Circuito, na próxima terça-feira (25/7), às 19h30, no Cine Humberto Mauro, será exibido o longa-metragem “A menina do lado”, dirigido por Alberto Salvá (1938-2011). Após a sessão, tem bate-papo com a roteirista Elisa Tolomelli e a atriz Flávia Monteiro.