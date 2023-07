Ator mineiro comemora 50 anos de carreira com espetáculo inédito

739

Helder Carneiro comemora 50 anos de carreira com peça de Rita Clemente (foto: Analu Diniz/Divulgação)







O ator Helder Carneiro, de 67 anos, comemora 50 de carreira, em agosto, com a estreia do espetáculo “Astronauta”, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. A peça, com texto e direção de Rita Clemente, conta a história de um astronauta perdido em um planeta inóspito procurando informações sobre sua missão, mas sem sequer saber, ao certo, em que planeta está.









A premissa que orienta a história é puramente ficcional e cheia de humor. “Rita vê na comicidade refinada um território adequado para traçar a trama que brinca com tempo-espaço, temas sobre o futuro do planeta Terra e as projeções que hoje fazemos sobre o desenvolvimento tecnológico”, comenta Helder.

Expert em cozinha italiana, a chef pastaia (chef que faz pasta) Ana Jatobá está na programação do Fartura Encontros da Gastronomia – Especial Férias, no próximo dia 27, na Casa Fartura, em Lourdes. Em uma aula literalmente “mão na massa”, Ana vai ensinar o malloreddus, também chamado de gnocchetti sardi um, considerado um dos mais antigos da região da Sardenha. “É uma pasta à base apenas de sêmola de trigo duro e água, em formato de concha, moldada à mão, portanto com uma textura mais al dente. É uma receita fácil de fazer, mesmo para quem não sabe cozinhar”, descreve. O diferencial está no molho, com ingredientes de origem: em vez de tomate, salsicha, açafrão e pecorino, como é tradicional na Itália, que lhe confere o nome malloreddus alla campidanese, a chef reinventa a receita com ragu de linguiça mineira e queijo da Canastra, algo como malloreddus alla minerese. Não por acaso, o nome da aula será “Sardenha encontra Minas” – para agradar sardos e mineiros. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço.

No ano de seu vigésimo aniversário, o Savassi Festival confirma a próxima edição para o período de 20 a 27 de agosto. A produção anuncia também as primeiras atrações da programação. Foli Griô Orquestra, cujo primeiro álbum, “AJO”, foi indicado ao Grammy Latino e mescla o afrobeat às manifestações populares brasileiras; Jaques Morelenbaum, instrumentista e arranjador, uma das maiores potências da música brasileira; Nicolas Krassik, herdeiro da famosa tradição francesa de violinistas de jazz; Duduka da Fonseca Quarteto, percussionista carioca, radicado em Nova York, quatro vezes indicado ao Grammy; e Jazzmin’s Big Band, pioneiro na formação exclusivamente de mulheres, o grupo mistura várias tendências musicais e de diferentes gerações.

Coral, artista baiana radicada em Belo Horizonte, é uma das atrações da segunda edição do Festival Novos Encontros, no próximo dia 29, no Parque Municipal. Ela vai dividir o palco como convidada de Leci Brandão. “Será uma experiência maravilhosa, principalmente porque a obra da Leci no samba fala muito sobre o cotidiano e o povo de uma forma alegre. Fala de questões políticas, do amor e até da tristeza com alegria”, comenta a baiana