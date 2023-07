Números revelam a grandiosidade de nova ópera mineira

739

Ligia Amadio, regente titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, assina a direção musical de "Viva Ópera: espetáculo dos clássicos operísticos" (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )



A temporada de “Viva Ópera: espetáculo dos clássicos operísticos” será curta, com apenas quatro dias, da próxima quinta-feira (20/7) a domingo (23/7), no Palácio das Artes. Por isso, merece lugar garantido na agenda. Os números traduzem a grandiosidade do espetáculo. Nos bastidores, trabalham cerca de 500 profissionais das equipes técnica e artística. A temporada de “Viva Ópera: espetáculo dos clássicos operísticos” será curta, com apenas quatro dias, da próxima quinta-feira (20/7) a domingo (23/7), no Palácio das Artes. Por isso, merece lugar garantido na agenda. Os números traduzem a grandiosidade do espetáculo. Nos bastidores, trabalham cerca de 500 profissionais das equipes técnica e artística.









Trechos de “La Traviata”, “Aida” e “Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, “Madame Butterfly”, de Giacomo Puccini, e “O barbeiro de Sevilha”, de Gioachino Rossini, compõem o repertório, que terá nove óperas. Durante 18 cenas, serão exibidos 200 adereços, em seis cenários. Para se ter uma ideia, há portas gigantescas com mais de 250kg. Concepção e direção cênica são assinadas pelo argentino Pablo Maritano. A direção musical está a cargo de Ligia Amadio, regente titular da Sinfônica.





ESPORTES E MÚSICA

PARA TODOS OS GOSTOS





Digão, ex-Raimundos, e as bandas Cash, Velotrol, Toma Rock, Charlie Uai Jr e Rock Machine são atrações confirmadas do Bop Games, marcado para 9 e 10 de setembro, no Mineirão. O evento reunirá 30 modalidades de esportes e seis mil atletas, entre estrelas nacionais e internacionais. A expectativa é atrair 15 mil visitantes por dia.





ELAS

FESTIVAL NA FUNARTE





Augusta Barna, vencedora do Prêmio Flávio Henrique de melhor álbum de música autoral em 2023, será um dos destaques da agenda musical do 4º Elas Festival, que ocorrerá em 22 de julho, das 13h às 22h, na Funarte MG. A programação reúne mostras de empreendedoras e de artistas visuais, exposição de fotografia, exibição de curtas-metragens, shows, duelo de Vogue, DJs e performances.





MÃOS À OBRA

PRODUÇÃO ARTÍSTICA





Laura Sette e Bayer Lpz fazem show neste domingo (16/7), no Centro Cultural Urucuia. Nos bastidores, alunos e professores das oficinas de produção artística do projeto Artifício cuidarão da sonorização, iluminação e da cenografia. O show terá aparticipação especial do DJ Jhonny-x.