Ingressos para Anoitecer em Inhotim variam de R$ 1,5 mil a R$ 8 mil

O cantor Johnny Hooker é uma das atrações do evento que vai acontecer em 19 de agosto (foto: Carlos Sales/Divulgação)







A segunda edição da festa Anoitecer em Inhotim está confirmada para 19 de agosto com novidades no formato, que este ano vai reunir a coreógrafa Lia Rodrigues, os cantores Johnny Hooker e Tony Gordon, e os DJs Válber e Nepal. O público poderá escolher entre assistir a “instauração” da coreógrafa Lia Rodrigues, na Galeria True Rouge, participar do jantar do chef Cantídio Lana com show de Tony Gordon, e terminar a noite com show de Johnny Hooker e apresentação dos DJs Válber, de BH, e Nepal, do Rio de Janeiro, na Galeria Fonte. Ou participar apenas da festa com Hooker e os DJs.









A coreógrafa Lia Rodrigues trabalhou por muitos anos com Tunga. Entre os projetos que desenvolveram juntos está a Galeria True Rouge, inaugurada em Inhotim, no início dos anos 2000. Foi Lia quem criou o termo “instauração”, que significa para a coreógrafa a ativação da instalação por um processo performático, dinâmico e temporal. Lia considerava importante a presença das instaurações durante a inauguração de um novo trabalho por proporcionar a interação entre ações humanas e temporais com suas obras espaciais. Para a apresentação no Anoitecer Inhotim, Lia se inspira em dois momentos anteriores nos quais ela realizou instaurações na Galeria True Rouge – em sua inauguração e na comemoração de 10 anos do Inhotim, em 2016.





No domingo, 20 de agosto, o público terá oportunidade de conferir um dos trabalhos mais recentes de Lia Rodrigues. “Encantado”, que estreou há dois anos no Festival d’Automne de Paris. O espetáculo será apresentado no espaço da obra “Invenção da cor, Penetrável Magic Square #5, De Luxe, 1977”, de Hélio Oiticica. Os convites para o evento, marcado para as 17h30, estarão inclusos no valor dos ingressos neste dia de visitação no parque.

FESTIVAL DE INVERNO

QUEM VEM

Definida a lista com as atrações do Festival de Inverno de Nova Lima, na Lagoa dos Ingleses. No sábado (22/7), o cantor Silva com o show “Sucessos”, que inclui canções que marcaram os seus 10 anos de carreira; a Banda Caraivana com tributo a Gilberto Gil e participação de Danilo Lana; e os DJs Zaidan e Luísa Viscardi. No domingo (23/7), os irmãos Rogério Flausino e Sideral com repertório de Cazuza; e, de São Paulo, Alex Albino. Os DJs Nezt e Luísa Viscardi completam o line up da noite.

'ALMAS GÊMEAS'

COMEMORAÇÃO EM SABARÁ

A exposição “Almas Gêmeas”, de Sylvia Vianna, foi inaugurada nessa sexta (7/7) dentro da programação dos 250 anos do Solar do Padre Correia, em Sabará. O acervo é formado por 24 imagens que retratam momentos da artista em Lisboa e em cidades históricas mineiras, como Ouro Preto e a própria Sabará. A mostra poderá ser visitada até 17 de julho, das 9h às 16h, no Centro Histórico de Sabará.