Simone, que comemora 50 anos de carreira, é homenageada pelo Mundo Bita

739

A cantora Simone é a nova 'contratada' do Mundo Bita (foto: Mundo Bita/reprodução)

EM TIRADENTES

PÃO QUENTINHO

Uma das novidades da 26ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, de 18 a 27 de agosto, é o forno que está sendo construído no Largo das Forras, com a participação do chef Léo Mendes, do Mercado Grano. Durante o evento, ele vai funcionar 24 horas, atendendo quem quiser opção para o fim de noite ou o pão quentinho bem cedo. A ideia é manter a chama acesa ao longo do festival para a preparação de pães e bolos.

NA DISPUTA

PRATO JUNINO

Dois pratos – pedacim de Minas e galinhada no palito acompanhada de creme de quiabo – criados pelos alunos do curso superior de tecnologia em gastronomia da Faculdade Senac estão na disputa do 4º Concurso Gastronômico Prato Junino – Arraial de Belô, que tem final sábado (8/7), das 9h às 13h, na Mineiraria – Casa Gastronômica.





***





Criado pelas alunas Isadora Galarane Rocha, Larissa Cristina Medeiros dos Santos, Lúbia Cristina Gonçalves Caetano e Sophia Nadja Francisco Sampaio, pedacim de Minas tem em sua receita pão de batata, pernil suíno, queijo canastra empanado na farinha de mandioca e o inovador molho barbecue de café.

***



Já a galinhada no palito acompanhada de creme de quiabo, receita da estudante Jessica Silva Rausch Amaral, é servida em forma de croquetes empanados, fritos na farinha de milho. O quiabo é utilizado em forma de creme.

FESTIBON

FESTA DO GIRAMUNDO

Na comemoração de seu cinquentenário, o Grupo Giramundo começa, este mês, a rodar o estado com o Festival de Bonecos Giramundo, o Festibon. No repertório da turnê, os espetáculos “Baú de fundo fundo” (1975), “Cobra Norato” (1979), “Carnaval dos animais” (1986), “Os orixás” (2001), “Pinocchio” (2005) e “Alice no País das Maravilhas” (2011).

JULINA

AUMENTA QUE É ROCK

A festa ainda é inspirada nas tradições da época, mas a trilha sonora é de rock and roll. Para comemorar o Dia Mundial do Rock na Cidade Junina, o Circuito do Rock e o Jack Rock Bar reúnem as bandas independentes Black Circle (considerada o maior tributo ao Pearl Jam e apoiada publicamente pelo vocalista Eddie Vedder), Ummagumma (tributo ao Pink Floyd), Beatles Rockshow, Radio Queen, Hard And Heavy e Ca$h, além dos alunos da School of Rock. Os portões serão abertos às 14h.