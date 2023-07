Cerimônia de inauguração da foto de Rogério Tavares movimentou a AML

739

Olavo Romano, Jacyntho Lins Brandão e Rogério Faria Tavares na Academia Mineira de Letras (foto: Georgia Baçvaroff/Divulgação)





Honrando importante tradição da mais que centenária Academia Mineira de Letras (AML), o presidente Jacyntho Lins Brandão comandou a cerimônia de inauguração da foto de seu antecessor, o jornalista Rogério Faria Tavares, na galeria de retratos dos presidentes da AML. A solenidade, realizada no sábado (1/7), lotou o Palacete Borges da Costa, na Rua da Bahia, e foi aberta pelas palavras do presidente. Depois, falaram o acadêmico Olavo Romano, que presidiu a casa entre 2013 e 2016, e Paulo José de Oliveira, de Formiga, representante das academias de letras do interior de Minas.









O ex-presidente destacou a chegada de mais duas mulheres à AML durante o seu período na presidência – Maria Esther Maciel e Antonieta Cunha –, ressaltando que Minas tem muitas escritoras excelentes e que a casa ainda deve eleger muitas delas. Fundada em 1909, em Juiz de Fora, a AML veio para Belo Horizonte em 1915 e foi presidida, entre outros, por Eduardo de Menezes, Aníbal Matos, Heli Menegale, José Oswaldo de Araújo, Vivaldi Moreira, Murilo Badaró, Miguel Augusto Gonçalves de Souza e Orlando Vaz Filho. A primeira mulher a comandar a AML foi Elizabeth Rennó, entre 2016 e 2019.

JULINA

ARRAIAL CHIQUE

O chef César Costa, que comanda o restaurante paulistano Corrutela, na Vila Madalena, é o convidado da primeira edição do Arraial Chique, nesta terça-feira (4/7), no Pacato. O banquete com menu exclusivo homenageando São João será assinado em parceria com Caio Soter, chef da casa. Além do milho em versões especiais, o “menu do arraial” trará o pescado pitu, também conhecido como camarão de água doce.





A iguaria será uma das estrelas do novo cardápio do Pacato, que será lançado em breve, com a receita de pitu defumado com milho-verde, beldroega, manteiga de casca de camarão e molho Rio e Terra com urucum e caju.

PETS

ADOÇÃO DE RESGATADOS

O curso de medicina veterinária da Estácio BH promove, em parceria com a Via 040 e o Grupo Amor Pets, sua 1ª Feira de Adoção no estacionamento do câmpus Prado (Rua Erê, 207), em 15 de julho, às 10h. Estarão disponíveis para adoção cerca de 50 cãezinhos resgatados pela concessionária na rodovia que liga Brasília (DF) a Juiz de Fora (MG). Todos eles castrados, vermifugados e vacinados. Também será possível realizar o cadastro de pré-adoção pelo Instagram do curso, @medvet.estacioprado, identificando o animalzinho de interesse apresentado no feed, para buscá-lo no dia da feira.





“É importante frisar que o adotante assina contrato no qual se torna o tutor legal e assume todas as responsabilidades referentes a guarda, preservação da saúde e integridade do animal, o que inclui submetê-lo aos cuidados médicos veterinários sempre que necessário”, explica o professor Frederico Crepaldi, coordenador do curso de medicina veterinária da Estácio BH.