Filme mineiro usa áudios originais das baleias do projeto Baleia Jubarte

739

Peça 'O Tubarão-Martelo e os habitantes do fundo do mar' será encenado em 9 de julho, em BH (foto: Lívia Bastos/divulgação)



O filme de animação “O Tubarão-Martelo e os habitantes do fundo do mar”, com lançamento previsto para outubro deste ano, terá áudios originais de animais do projeto Baleia Jubarte, por uma parceria entre as duas iniciativas – projeto e filme –, ambos patrocinados pela Petrobras. O áudio será usado na cena em que sereias apresentam ao capitão Jack o maior mamífero do planeta Terra, que é a baleia. O filme de animação “O Tubarão-Martelo e os habitantes do fundo do mar”, com lançamento previsto para outubro deste ano, terá áudios originais de animais do projeto Baleia Jubarte, por uma parceria entre as duas iniciativas – projeto e filme –, ambos patrocinados pela Petrobras. O áudio será usado na cena em que sereias apresentam ao capitão Jack o maior mamífero do planeta Terra, que é a baleia.





O projeto, criação do educador musical e compositor Cláudio Fraga, surgiu como vídeos animados disponíveis no canal do YouTube de O Tubarão-Martelo, que já soma25 milhões de visualizações.

INHOTIM

DANÇA DAS CADEIRAS

Novidades na direção do Inhotim. Julieta González, que há um ano e meio ocupava o posto de diretora artística, desligou-se do instituto. A decisão foi tomada em maio, em conjunto com a instituição. No lugar de Julieta fica Júlia Rebouças, que trabalhou em Brumadinho de 2007 a 2015. Natural de Aracaju, ela mora em Belo Horizonte e é curadora e pesquisadora de arte. Entre suas atividades mais recentes, atuou de 2021 até este ano como diretora artística da Oficina Francisco Brennand, no Recife. Julieta foi curadora de museus no México (Jumex e Tamayo), Nova York (Bronx Museum), Londres (Tate Modern) e São Paulo (Masp). Em Inhotim, foi uma das responsáveis pela série de exposições que recuperam a obra de Abdias Nascimento, que dedicou a vida à luta pelos direitos da população negra. Glecy Heitor assume a Diretoria de Educação, reativada para fortalecer a relação com a comunidade, e Luciana Zanini comandará a recém-criada Diretoria Administrativo-Financeira.

PRIME ROCK

CONVIDADOS NO ELENCO

Novidades no Prime Rock BH, festival marcado para 15 de julho, no Mineirão. Fernanda Abreu será convidada de Frejat. Leo Jaime, de Paulo Ricardo. A noite será animada também por Biquíni Cavadão, Paula Toller, Nenhum de Nós, Humberto Gessinger, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.

PAGODE

PARA QUEM GOSTA

O grupo Menos é Mais, um dos sucessos no pagode, desembarca em BH com a turnê inédita “Churrasquinho 2023”, em 7 de outubro, sábado, às 14h, no Uni-BH, câmpus Buritis. O evento terá mais de seis horas de duração e palco 360 graus.

NA BALADA

DA SAVASSI À SAPUCAÍ

Há oito anos no coração da Savassi, o Laicos Bar ganha novo endereço na Rua Sapucaí, na Floresta, no galpão onde funcionou a Benfeitoria. As noites do espaço vão reunir os DJs Leo Mille, na “Eletro quartas”; Zadain e Alex C, na “Quinta é groove”; Bill, Fausto e Sandrinha, em “Todo sábado à tarde”; e o DJ Beto Fioravanti, aos domingos, nas “Matinês com Beto”.

NO SANTO ANTÔNIO

QUEDA DA BASTILHA

A chef Ju Duarte vai comemorar a Queda da Bastilha, maior festa nacional da França, no restaurante Cozinha Santo Antônio. A música ficará a cargo de Lygia Santos (voz), Jayaram Márcio (violoncelo) e Iara de Andrade (acordeom), com repertório de canções famosas nas vozes de Edith Piaf, Josephine Baker, Françoise Hardy, Henri Salvador, Brigitte Bardot e Serge Gainsbourg, entre outros. O trio ainda contará com a participação especial da guitarrista e violonista Verônica Zanella. No cardápio, terrine de campagne, boeuf bourguignon e mousse au chocolat.