Festa Junina ainda segue como a melhor opção para os fins de semana em BH

Público compareceu em peso na tradicional festa junina do clube (foto: Orlando Bento e Ramon Bitencourt/Divulgação )



Mais de 10 mil sócios lotaram o Minas 2 na tradicional festa junina, que este ano reuniu o DJ Júlio Guedes, o Trio Manacá e a dupla sertaneja Alan & Alex. Nas quadras de peteca, a cantora Bruna Lipiani e a Banda Expresso e Cia. Mais de 10 mil sócios lotaram o Minas 2 na tradicional festa junina, que este ano reuniu o DJ Júlio Guedes, o Trio Manacá e a dupla sertaneja Alan & Alex. Nas quadras de peteca, a cantora Bruna Lipiani e a Banda Expresso e Cia.





CARMINHO

TURNÊ PORTUGUESA









CAPACITAÇÃO

ECONOMIA CRIATIVA





Em julho, Rodrigo Cezário dá início ao projeto Sementes Criativas, iniciativa que visa capacitar jovens das comunidades periféricas de baixa renda de Belo Horizonte com uma série de oficinas de artes visuais e design, incentivando a inclusão social e geração de renda ao oferecer a possibilidade de desenvolvimento profissional, por meio da produção cultural e da economia criativa. O projeto, que termina em fevereiro do ano que vem, foi contemplado pelo edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, em 2021, na modalidade incentivo fiscal. Pelo programa serão capacitados 200 pessoas, de 16 a 35 anos, estudantes da rede pública de ensino. As oficinas serão realizadas no Centro Cultural Urucuia, Centro Cultural Venda Nova, Centro Cultural São Bernardo, Centro Cultural Padre Eustáquio e Centro Cultural Liberalino Alves, localizado no Bairro Lagoinha. Para mais informações e inscrições, acesse www.cezarioesg.com/sementes-criativas.





NEGÓCIOS

DO CANADÁ PARA BH





Alencar Ferreira está em Belo Horizonte. O designer que mora no Canadá veio à capital para fechar projetos em cenografia. Ainda este ano, suas ideias sempre geniais devem voltar para os salões da cidade.





CEREJEIRAS

INGRESSOS ESGOTADOS





Um dos eventos mais disputados, o Hanami, tradição japonesa de contemplar a beleza das flores, que na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem destaque no Morro do Chapéu, mantém a tradição e, em pouco tempo, os ingressos gratuitos esgotaram.