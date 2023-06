Comemoração dos 45 anos do Núcleo Artístico leva multidão à Praça JK

739

Flash mob contou com a participação de ex-alunos bailarinos de diversas idades (foto: Pieter Quast/Divulgação)

MODERNOS ETERNOS

A VEZ DO PROJETO BAMBOO

Carlos Maia, Carla Medina, Fernando Hermanny, Flávio Negrão, Juliana e Sérgio Stark, Linda Martins, Olavo Machado Neto, Ricardo Carvão, Sérgio Máximo Prodomo e Susana Bastos são autores das peças criadas para a Ação Street, da Modernos Eternos BH. A confecção das obras foi executada por integrantes do Projeto Bamboo, que tem apoio da Gerdau, depois de participarem de oficinas de capacitação em técnicas de construção de mobiliários, adornos e peças utilitárias a partir do bambu com o suporte técnico da Becus Ecodesign. As obras estão expostas no Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) até 9 de julho.

GALERIA DE ARTE

SELECIONADOS AO TJM

Andreia Donadon Leal e Paulo Carvalho Ferreira foram selecionados no chamamento público para exposição de arte na Galeria de Arte TJM. Eles concorreram com 59 artistas de Belo Horizonte, do interior e de outros estados. Andreia apresentará 40 obras da coleção “Aldravinturas: Muita cor nenhum limite” e fará o lançamento do romance “Diário de uma artista no pensionato”.

DERCY

HOMENAGEM A FONTINE

Na sessão de sábado (24/6) da peça "Nasci para ser Dercy", a atriz Grace Gianoukas prestou homenagem ao ator mineiro Eraldo Fontiny, que morreu no mês passado. Um dos seus maiores sucessos foi a personagem Lili. "Quero dedicar esse espetáculo a Eraldo Fontiny, um talento. E a todas as pessoas que, assim como a Dercy, foram discriminadas, caluniadas, tiraram forças do #@* e venceram."

ARTETERAPIA

MOSTRA ATÉ QUINTA

A exposição “Artistas de si mesmos” termina quinta-feira (29/6), no estande da Csul Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima. No mostra, 30 obras, divididas nos grupos “Retratos autocriativos”, “Os ponchos”, “Cerâmica” e “Os bastões do poder”, são resultados de processos particulares desenvolvidos em sessões grupais de arteterapia, sob a condução da psicóloga e arteterapeuta Bianca Solléro, fundadora do Núcleo Cria-Te de Arteterapia. São obras de arte de crianças, adolescentes e adultos.

MELIM

PRIMEIRO DVD

A Banda Melim anunciou para agosto, no Vibra São Paulo, a gravação do primeiro DVD. No repertório, versões inéditas dos sucessos preferidos pelos fãs.