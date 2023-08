677

O tradicional palco do rap de BH foi um dos destaques da Virada de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Os fãs de rap não arredaram pé da área do Viaduto de Santa Tereza, nem com a ameaça de chuva, durante a competição estadual do Duelo de MCs Nacional realizada neste domingo (20/8), na Virada Cultural de BH.



Ao som de “Jesus chorou”, clássico do Racionais MCs, a DJ Nanda Chitta e LB DJ aqueceram a pista. O público começou a lotar a parte de baixo do viaduto às 13h. Marcada para 15h, a disputa começou com 45 minutos de atraso.

Mesmo com policiamento reforçado, a apresentadora Colombiana alertou o público para tomar cuidado com os furtos. Houve várias ocorrências no local, no sábado à noite, durante os shows de hip hop da Virada.



“Isso aqui é para ser uma festa de união. Aqui é hip hop, rolê de respeito”, afirmou Colombiana, destaque do rap feminino de Minas Gerais.



