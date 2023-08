677

Rapper Thaíde em show embaixo do Viaduto de Santa Tereza Túlio Santos/EM/D.APress

O Palco Viaduto, embaixo do Viaduto Santa Tereza, recebeu o rapper veterano paulistano Thaíde, na oitava edição da Virada Cultural de Belo Horizonte. Dono de hits nos anos 1990, ao lado de DJ Hum, Thaíde agitou o público com músicas de todas suas fases, com destaque para o hit "Sr. Tempo Bom" (1996).

Dono do refrão “Que tempo bom/Que nunca volta nunca mais”, ainda hoje celebrado nas pistas, ele está completando 40 anos de carreira. Não custa lembrar que 2023 é também o ano do cinquentenário do hip hop no mundo.

No ritmo do break dos dançarinos, Thaíde saudou o público e disse estar "muito feliz por estar em BH". No balançar das mãos dos fãs, o rapper ainda agradeceu pelo apoio durante as quatro décadas sobre os palcos: "a cultura (hip hop) está mais viva que nunca. Obrigada a todos, nossa caminhada é linda".

Público lota o Palco Viaduto, dedicado ao hip hop na Virada Túlio Santos/EM/D.APress

O show estava marcado para ter início às 21h, mas a Batalha Griot, a atração anterior, dominou o Santa Tereza até 21h30. A vencedora foi Nega Ruiva, tanto pelo voto do júri quanto do público.

Às 21:45, o paulistano subiu no palco ao som da música "Hip hop puro" (2017). A apresentação contou com a presença de fãs de todas as idades.

Antes do show, Gustavo Augusto, de 35 anos, estava ansioso para assistir a um de seus maiores ídolos do hip hop nacional. "Apesar de ser mais novo que a cultura, o hip hop corre no meu sangue. Sou fã do Thaíde desde novinho e é muito especial ver um show dele aqui em BH", afirmou o técnico em telecomunicações.