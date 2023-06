Com mais de 25 anos de carreira, Silvia Gomes lançará primeiro álbum

739

Silvia Gomes lança disco com influências do samba mineiro, congado, maracatu e jongo (foto: Weslley André/divulgação )



Silvia Gomes lança, em julho, no Festival de Inverno de Ouro Preto, seu primeiro álbum solo, “Canto pra recomeçar”. Onze faixas trazem influências do samba mineiro, congado, afoxé, moçambique, maracatu e jongo.

NAS REDES

SÓ AMOR

Nas últimas 48 horas, nada mais comentado que o post lamentável de influenciadora que não sabia como explicar aos filhos a enorme quantidade de bandeiras do movimento LGBTQIA+ em Nova York. O vídeo se desculpando não foi lá essas coisas. Nas redes sociais, as reações, obviamente, foram contrárias a ela.

Jaime Hosken fez stories mostrando que 'criança exposta ao amor só tem amor' (foto: Reprodução/Instagram)

O melhor exemplo veio do jornalista Jaime Hosken, que fez stories e escreveu: "Criança exposta ao amor só tem amor. O ódio vem de criações preconceituosas. Aqui é só amor, muito amor, desde sempre, e para sempre amor! Felicidade e orgulho de saber que na minha família o amor prevalece". Nas fotos estão Jaime e o marido, o arquiteto Oric Barreto, com os sobrinhos Joaquim, de 7 anos, e Thomás, de 4.

NOVO ESPAÇO DE EVENTOS

Gustavo Greco assina o projeto visual do mais novo espaço de eventos do Jardim Canadá, o Contemporâneo Hall, instalado onde funcionou o Mercado da Boca. O prédio ganhou projeto de retrofit do arquiteto Sergio Viana. Com dois amplos salões, que podem funcionar juntos ou separados, o Contemporâneo terá capacidade para até 4 mil pessoas, além de estacionamento com 400 vagas e infraestrutura totalmente pensada para o mercado de eventos. O espaço deve funcionar a partir de agosto.

Os noivos João Guilherme e Ana Caroline na Casa Giardini (foto: Gabriel Maciel/Divulgação)

CASAMENTO

EM CONFINS

João Guilherme e Ana Caroline oficializaram sua união na Casa Giardini, no último domingo (18/6), em Confins. O noivo é filho de Carlos Hamilton da Silva e Alina Braga dos Santos. Angela Leite e Gilberto Costa são os pais da noiva.

Antonio Milhomem e Sarah Carvalho se casam neste sábado (foto: Arquivo pessoal)

ENLACE

MORRO DO CHAPÉU Sarah Carvalho e Antonio Milhomem vão se casar neste neste sábado (24/6), no Morro do Chapéu. Ela é filha de Romeu e Aparecida Carvalho, ambos mineiros, mas residentes no Maranhão. Antonio Pereira e Amelia Milhomem, maranhenses de Imperatriz, são os pais do noivo.