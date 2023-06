Grupo Corpo vai apresentar 'Estancia' em agosto, na Sala Minas Gerais

739

O maestro Gustavo Dudamel é novo o parceiro do Grupo Corpo (foto: Stephane de Sakutin/AFP)



A nova coreografia do Grupo Corpo, “Estancia”, criada por Rodrigo Pederneiras com música de Alberto Ginastera executada pela Filarmônica de Los Angeles, regida por Gustavo Dudamel, está prontinha para estrear em 18 de julho, no Hollywood Bowl, que tem capacidade para 17,5 mil pessoas, em Los Angeles. A nova coreografia do Grupo Corpo, “Estancia”, criada por Rodrigo Pederneiras com música de Alberto Ginastera executada pela Filarmônica de Los Angeles, regida por Gustavo Dudamel, está prontinha para estrear em 18 de julho, no Hollywood Bowl, que tem capacidade para 17,5 mil pessoas, em Los Angeles.

Ainda em agosto, a companhia dá início à sua turnê anual, apresentando “Gil refazendo”, com trilha de Gilberto Gil, e “Breu”, com música de Lenine, no Palácio das Artes.

BELL, DURVAL E TOMATE

A BAHIA EM BH

Para quem já está com saudades do carnaval, em agosto tem folia fora de época com o Bloco Vumbora, que vai reunir Bell Marques, Durval Lellys e Tomate no dia 12, a partir das 14h, no Uni-BH. Serão oito horas de festa para não deixar ninguém parado. Há nove anos o bloco é sucesso no circuito Barra-Ondina,

em Salvador.

“NATUREZA MORTA”

GALERIA VIRTUAL

Desde a estreia do monólogo “Natureza morta”, que volta ao cartaz de sexta-feira (23/6) a domingo (25/6), no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, a atriz Rita Clemente pinta uma tela para expressar as emoções da personagem. A partir de quinta-feira (22/6), será possível visitar o acervo na galeria virtual que pode ser acessada pelo link na bio do Instagramnos perfis da atriz (@clementtina_ritaclemente e @ritaclemente.arte).





“As pinturas são diferentes, porque na articulação da peça, os vocabulários de cena sofrem pequenas modificações baseadas na ideia de dar vida à interpretação, de estabelecer diálogos com os elementos sem cristalizá-los. Brincamos um pouco com tempo e espaço. Isso faz as telas serem diferentes, pois os vocabulários são atualizados em tempos e momentos distintos, com ritmos e intensidades desiguais. Assim estabelecemos uma relação com a cena mais presencial, mais viva”, explica Rita.

DISCO

ESTREIA COM INÉDITAS

O cantor, arranjador e compositor mineiro Evaldo Nogueira lança nesta terça (20/6), às 19h, no Espaço Asa de Papel Café & Arte, seu primeiro álbum de inéditas, “Tão diferente e tão igual”. Apesar da influência da família, foi em um colégio carioca especializado para pessoas cegas que ele estreitou sua relação com a música, durante a adolescência. Compôs 110 canções, algumas delas produzidas com os amigos Ivana Andrés e Luciano Luppi. A apresentação terá intérprete de Libras.