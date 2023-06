Pela primeira vez, maestro do Rei traz show com hits de Roberto Carlos a BH

739

Marina Elali e o maestro Eduardo Lages fazem releituras de famosas canções de Roberto Carlos (foto: Reprodução)

Com o show “Sucessos do Rei – piano e voz”, Eduardo Lages, o maestro de Roberto Carlos, e a cantora Marina Elali fazem única apresentação no dia 16 de julho, às 19h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

O show, que estreou em 2018, no Rio de Janeiro, chega a BH pela primeira vez depois de rodar o país.

CACHAÇA

FESTA NA SERRARIA

A 32ª Expocachaça e a 16ª BrasilBier estão confirmadas para o período de 6 a 9 de julho, na Serraria Souza Pinto, reunindo 160 participantes de 16 estados. Estarão em destaque estandes da Associação dos Produtores de Cana-de-Açúcar e Seus Derivados do Rio Grande do Sul, com 14 produtores; Associação Goiana de Produtores de Cachaça de Alambique, com 12 expositores; e da Associação Catarinense dos Produtores Artesanais de Aguardente e Cachaça de Qualidade, de Santa Catarina, com 10 participantes. O estande do Sebrae Minas, com 20 expositores, vai exibir delícias da doçaria mineira.

FOTOGRAFIA

ENCONTRO NA CÂMERA CLARA

Dezoito fotógrafos mineiros participam, nesta sexta (16/6) e sábado (17/6), do Bazar Fotográfico do Estúdio Câmera Clara, na Floresta. Alexandre Lopes, Alexandre Mota, Beatriz Dantas, Carlão, Cristiano Xavier, Daniel Mansur, Eugênio Sávio, Fernando Martins, Fred Wertz, Henrique Gualtieri, Henrique Murta, Jomar Bragança, Juliana Sícoli, Leo Lara, Márcio Rodrigues, Miguel Aun, Odilon Araujo e Paulo Baptista expõem obras com temas e estilos variados, mostrando também imagens criadas em computador e retratos artesanais. O bazar é uma iniciativa do grupo PhotoChopp, que reúne profissionais da fotografia há 11 anos. Amanhã, a partir das 17h, Leo Lara e Larissa recebem amigos em comemoração de aniversário.