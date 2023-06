Santo Antônio é festejado em noite beneficente em prol do Recanto do Menor

739

O santo casamenteiro foi homenageado em evento beneficente (foto: Angélica Mendonça Fotografia/Divulgação)





A Festa de Santo Antônio, realizada na terça-feira (13/6), na Verde que te quero Verde, foi um sucesso tão grande que Denise Magalhães acredita na volta do evento ao calendário anual da floricultura. Anteontem, na sede do Belvedere, o santo casamenteiro foi lembrado durante o “arraiá” pra lá de animado, em prol do Recanto do Menor.

FESTA DE 52 ANOS

Os artistas Marcus Paschoalin, Rogério Fernandes, Michel Esteban, André Oliveira, Franklin Brito, Paulo Apgáua e Ana Elisa Murta participam quarta-feira (21/6), no Espaço de Cultura e Arte, no Mangabeiras, do coquetel em que serão entregues obras para leilão em benefício do Instituto Mário Penna. As peças serão leiloadas durante o jantar comemorativo aos 52 anos da instituição, referência na luta contra o câncer em Minas. Ele está marcado para 26 de junho, segunda-feira, no Espaço Origem, em Nova Lima, com show de Vanessa da Mata e Orquestra Opus.

LEILÃO

PARADA DO CORAÇÃO

A obra da mineira Yara Tupynambá, criada para a “Big heart parade – Edição Mata Atlântica”, está entre as nove esculturas arrematadas no leilão que arrecadou R$ 48 mil para o povo potiguara ibirapi, do Vale do Ceará-Mirim (RN), e o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). As obras de Claudia Liz e Reynaldo Gianecchini, Enivo, Highraff, Hope, Ignoto, Nunca, Thiago Nevs e Thiago Cóstackz também foram adquiridas. As 22 peças que não receberam lances retornam ao acervo da Toptrends, empresa especializada em marketing cultural, para futuras exposições e leilões beneficentes em prol da Mata Atlântica.