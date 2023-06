Dona Lucinha será homenageada com escultura no Mercado Central

739

Dona Lucinha dedicou sua vida à comida mineira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Na semana em que se comemora o Dia da Gastronomia Mineira, um de seus maiores expoentes ganha justa homenagem. Dona Lucinha será eternizada pelas mãos do artista Leo Santana em escultura de bronze em tamanho natural, exposta na porta do Mercado Central, em Belo Horizonte, local em que era visitante ilustre e frequente. O lançamento da obra de arte será em 8 de julho, um sábado.

VIVA O CINEMA BRASILEIRO

A história do cinema nacional está reunida no especial “125 anos do cinema brasileiro”, na Vivo Play, plataforma de entretenimento da Vivo. Entre os mais de 80 títulos, estão “Ganga bruta”, “Marte um” e “Amor maldito” de Humberto Mauro, Gabriel Martins e Adélia Sampaio, respectivamente. A seleção fica no ar até 30 de junho.

NO FELUMA

ELAS INVESTEM NELAS

Monique Curi, Fred Mayrink, Gislene Isquierdo, Kayete Fernandes, Jéssyca Oliveira participam da edição Ressignificando a vida, do projeto Elas Investem Nelas. Encontro marcado para 8 de julho, das 9h às 14h. Parte da renda da venda dos ingressos será doado a uma instituição de caridade.

TECNOLOGIA

TIRANDO DÚVIDAS

Como as inovações tecnológicas em eletrodomésticos melhoram sua vida e seus projetos? A questão será discutida por Paulo Rosa, da Tecno Eletro, no bate-papo que vai reunir arquitetos, nesta quinta-feira (15/6), na Sumisura Casa. Logo em seguida será oferecido jantar feito pela chef Bruna Martins, dos restaurantes Birosca e Florestal.

ON-LINE

MINEIRA NO TEXAS

A mineira KK Bicalho expõe, no formato on-line, na BAG Art Gallery, no Texas, nos Estados Unidos. O acervo na mostra “Simple” reúne 20 obras da artista que trabalha com recorte em papel de miniaturas, as chamadas “Minuances”. Os trabalhos da artista chegaram até a curadoria da galeria por meio de um colecionador residente nos EUA.