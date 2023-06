Fãs de Zizi Possi esgotam os ingressos para o show da cantora em BH

739

Zizi Possi reunirá em seu repertório canções de vários craques da MPB (foto: Henrique Chendes/divulgação)



ZIZI NO MINAS

INGRESSOS ESGOTADOS





O projeto Uma Voz, um Instrumento começa com o pé direito no Centro Cultural Unimed-BH Minas, em 15 de junho. Todos os ingressos para a apresentação de Zizi Possi estão esgotados. A procura foi rápida, assim que a bilheteria abriu. Zizi apresentará o show “Caminhos” acompanhada por Daniel Grajew (piano elétrico) e

Mário Manga (cello e guitarra).

RETRATISTAS DO MORRO

NO SESC PINHEIROS, EM SP

As 320 imagens do acervo da mostra “Retratistas do morro” estarão expostas, a partir do próximo dia 20, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Elas foram clicadas pelos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes. A exposição tem curadoria do pesquisador Guilherme Cunha. A coleção compreende registros de atividades sociais no Aglomerado da Serra, em BH, no período de 1960 a 1990.

EM ALPHAVILLE

NOVIDADE NO FESTIVAL

O cantor Silva é a segunda atração do Festival de Inverno de Nova Lima, em 22 e 23 de julho, na Lagoa dos Ingleses. Também estão confirmados, segundo a Agência Dibbra, os irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral cantando Cazuza. O festival é realizado há nove anos no Alphaville Lagoa dos Ingleses.