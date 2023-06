Tony Tornado será homenageado na CineOP

739

Tony Tornado completou recentemente 93 anos e estará em Ouro Preto, onde será homenageado (foto: Leo Lara/divulgação)

Com 93 anos recém-completados, o ator e cantor Tony Tornado foi escolhido para ser homenageado na Mostra Cinema de Ouro Preto, CineOP, que este ano chega à maioridade. Mais longevo profissional das duas artes em atividade no país, Tornado estará no evento para receber o tributo por sua trajetória e para participar da abertura do evento, acompanhado da banda Funkessência e de seu filho, o cantor e também ator Lincoln Tornado. A mostra será realizada de 21 a 26 de junho, na cidade histórica. Com 93 anos recém-completados, o ator e cantor Tony Tornado foi escolhido para ser homenageado na Mostra Cinema de Ouro Preto, CineOP, que este ano chega à maioridade. Mais longevo profissional das duas artes em atividade no país, Tornado estará no evento para receber o tributo por sua trajetória e para participar da abertura do evento, acompanhado da banda Funkessência e de seu filho, o cantor e também ator Lincoln Tornado. A mostra será realizada de 21 a 26 de junho, na cidade histórica.





AMR

CHÁ SOLIDÁRIO

Em sua 18ª edição, o Chá Solidário da Associação Mineira de Reabilitação, realizado na quarta-feira (31/5), no Buffet Catarina, foi marcado pela criatividade das 72 madrinhas convidadas pelas voluntárias do Corpo de Voluntários da Associação Mineira de Reabilitação (CVAMR) para criação das 72 mesas. Karla Isidoro, que ao lado de Maria Eugenia Couri e Nilsinha Nogueira, participa do evento desde a primeira edição, buscou inspiração nos encontros reais na Inglaterra. Montou mesa com louças inglesas e uma coroa como porta-guardanapos. A expectativa é de que a arrecadação com a venda dos convites seja aproximadamente o valor do ano passado, que ficou na faixa de R$ 70 mil, que serão destinados integralmente ao trabalho da associação voltado para crianças e adolescentes portadores de deficiência neuromotora e em condições de vulnerabilidade social.

ON-LINE

POÉTICA DO ENCONTRO

Catarina Maruaia e a fotógrafa Lina Mintz encerram, em 14 de junho, a Residência Artística Mútua – Poéticas do Encontro. O projeto acompanhou por dois meses o percurso formativo de seis mulheres artistas visuais nas áreas de fotografia, performance, cerâmica e bordado, sob a orientação da artista Júlia Panadés. No dia 14, serão lançadas exposição digital e publicação sobre o processo das artistas na residência. São imagens das obras e das pesquisas, além de textos com reflexões sobre o processo de criação e a trajetória das participantes. Os trabalhos poderão ser vistos no site www.mutua.art.br.

NA EUROPA

JOVENS MÚSICOS

Mineiro Yuri Guerra participa, até 8 de junho, da turnê da Orquestra Europeia de Jovens Músicos na República Democrática do Congo. Radicado na Bolonha (Itália), o cantor lírico escolheu o país considerado berço da ópera para viver e tem se estabelecido no cenário clássico europeu. Ele já está com duas agendas previstas para o segundo semestre. Uma na temporada do verão italiano de apresentações, no Estate al Castello Sforzesco, principal evento público do verão milanês, em agosto. Outra em Weimar, na Alemanha, em que participa da produção de

"A flauta mágica", de Mozart.

ARRAIAL

NA PRAÇA DA LIBERDADE

A segunda edição do Arraial do CCBB vai movimentar a Praça da Liberdade. A programação ocupará o pátio e a área externa do centro cultural, de quinta-feira (8/6) a domingo (11/6), com quadrilhas, aula de forró e shows da banda Suvaco Xeroso, Pé de Moleque, Everton Coroné e Trio Pé de Serra, além de apresentação do bloco Pisa Fulô.