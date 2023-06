Banda mineira será homenageada em edição do projeto Sonastério Ilumina

739

Pato Fu vai participar de projeto audiovisual no estúdio que fica no topo do Morro do Chapéu (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





A programação do Sonastério Ilumina continua este mês com o Pato Fu. O especial será exibido no dia 29, com histórias e gravações inéditas. O projeto foi lançado no início da semana com a banda Daparte.

DVD AO VIVO Felipe de Oliveira lança seu primeiro DVD, “Terra vista da Lua – Ao vivo”, em 23 e 24 de junho, no Teatro Raul Belém, em BH. Além das faixas do álbum, que traz repertório inédito de autores da nova cena e releituras de importantes nomes da música brasileira, como Gil, Belchior, Arnaldo Antunes, Lô Borges e Chico Buarque, o show fará homenagem a Rita Lee e a Gal Costa.

DO VALE PARA OS LIVROS

Solange Maria do Carmo e Eduardo César Rodrigues Calil marcaram para 17 de junho a manhã de autógrafos de "O misterioso roubo da beleza", na livraria Asa de Papel, em Santa Efigênia. A obra foi inspirada no trabalho do artista do Vale do Jequitinhonha Gildásio Jardim, criador de uma técnica de pintura na qual as telas são confeccionadas com tecidos estampados. "Sobre padrões coloridos, o pintor ilustra cenas do cotidiano. Foi admirando as obras dele na internet que nasceu o sonho de escrever este livro”, conta Solange.

PIGMENTOS

INSPIRAÇÃO NATURAL

Até 10 de junho, alunos de escolas públicas de Itatiaiuçu e Mateus Leme, com idades entre 7 e 12 anos, terão a oportunidade de participar, gratuitamente, de oficinas de produção de arte utilizando pigmentos minerais como matéria-prima, coletando-os nas regiões onde são realizadas as atividades. O projeto Oficina Brinquedo de Terra: Pigmentos Minerais para o Despertar Artístico-Cultural é realizado pela Terra Cor Brasil.





Coordenador do projeto, Cláudio Freire defende a iniciativa como forma de estimular o sentimento de pertencimento dos jovens às regiões onde vivem. Além disso, segundo ele, a iniciativa "promove a convivência comunitária e aborda temas atuais relevantes, como crise climática e as atuais alternativas de mudanças em nosso modo de vida baseado no consumo de recursos naturais industrializados em larga escala.”

MEIO AMBIENTE

FLORES DO CERRADO

Wania Lage vai coordenar a oficina que, entre outras coisas, pretende criar uma grande bandeira floral com a colaboração dos participantes do encontro que celebrará o Dia Mundial do Meio Ambiente, domingo (4/6), no CCBB BH. A atividade realizada pelo Educativo do centro cultural é aberta a todas as idades. ´





As flores serão feitas com pinturas orgânicas sobre tecido de algodão e pigmentos naturais, que traduzem a identidade cultural com cores e texturas de terras recolhidas nas montanhas do Espinhaço, um dos símbolos do cerrado de Minas Gerais. A atividade ocorre das 11h às 12h30, e é necessário fazer inscrição pelo e-mail agendamentoeducativoccbb.bh@gmail.com. As vagas são limitadas.