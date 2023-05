Lançamento de prêmio de literatura é destaque em posse na AML

Em seu último ato como presidente da Academia Mineira de Letras (AML), o jornalista Rogério Faria Tavares oficializou a criação do Prêmio da Academia Mineira de Letras, que vai agraciar o melhor livro de autor mineiro ou sobre Minas Gerais escrito a cada ano. O autor ganhará R$ 60 mil e a editora, R$ 40 mil. A cerimônia de premiação será no segundo semestre.

Logo depois, Rogério transmitiu o cargo de presidente ao professor Jacyntho Lins Brandão, que foi o secretário-geral da instituição durante os últimos quatro anos. Professor emérito da UFMG, da qual foi vice-reitor, Jacyntho fundou e presidiu a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Poeta, ensaísta e tradutor, também comandou a Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade.

Também tomaram posse os membros dos três conselhos da AML e da nova diretoria: Antonieta Cunha, como vice-presidente; JD Vital, como secretário-geral; e Luís Giffoni, como tesoureiro. Na cerimônia, foi lançado o número 83 da Revista da Academia, com mais de 500 páginas e dois dossiês temáticos: um sobre a poesia contemporânea mineira e o outro sobre a relação entre literatura e psicanálise.

O volume ainda traz os discursos de posse e de recepção aos nove últimos acadêmicos empossados na AML e está disponível integralmente no site da instituição na internet, sem nenhum custo. Toda a cerimônia foi acompanhada pelo auditório lotado.

NA FLORESTA

GASTRONOMIA E CULTURA

Para marcar a reabertura do Yanã, na Floresta, o espaço prepara agenda especial de 8 a 12 de junho. Novidades no cardápio e programação cultural, com atrações como Iza Sabino, samba do Grupo Teresa e Festa Date. Idealizado por Carol Pacheco, o Yanã é conduzido por mulheres e referência de espaço tanto para elas quanto para pessoas LGBTQIA+ da cidade.

NO PALÁCIO

COZINHA MINEIRA

A próxima edição do Festival Figa é Sorte, no Parque do Palácio, está marcada para o período de 8 a 10 de junho. O chef Felipe Oliveira, que comanda restaurantes em Tiradentes e Divinópolis, estará presente com cardápio da cozinha mineira contemporânea. O trabalho do chef é marcado pelo uso de ingredientes regionais e atendimento receptivo, típico das casas do interior e sempre muito afetuoso.