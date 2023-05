Guarda de Congo mantém tradição no Bairro Aparecida, em Belo Horizonte

739

Tradicional festividade da Guarda de Congo Sagrado Coração de Jesus começa em 10 de junho (foto: Patrick Arley/divulgação)

As festividades tradicionais da Guarda de Congo Sagrado Coração de Jesus, da Irmandade Os Carolinos, vão acontecer entre 10 e 25 de junho, no Bairro Aparecida. Além do festejo, a Irmandade também promove a circulação da exposição “Reinado de Chico Calu: Repertórios sagrados da Irmandade Os Carolinos”. Por meio de fotos e objetos sagrados, a mostra conta a história centenária da Guarda.

CALOR HUMANO

A presidente do Servas, Christiana Renault, e a estilista Cecília Prado formalizam nesta quinta, 1º de junho, a doação de mil cobertores para a campanha Calor Humano. O encontro será realizado na sede do Centro de Referência do Queijo Artesanal – MG, no Espaço 356, seguido de desfile da grife mineira de Jacutinga, que conta com loja em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi.

MODERNOS ETERNOS

PAISAGEM REVELADA

“Minas paisagem revelada” é uma das atrações da oitava edição da Modernos Eternos BH, que vai acontecer no Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) entre 20 de junho e 9 de julho. A curadoria é dos colecionadores Fabiano Lopes de Paula, Ricardo Giannetti e Rodrigo Vivas, com expografia de João Caixeta. A mostra reúne obras que revelam uma Minas sob a perspectiva de 24 artistas brasileiros, em pinturas que traduzem a paisagem urbana e natural do estado.





As obras foram selecionadas dos acervos pessoais dos colecionadores, que tiveram a ideia de rememorar a produção artística do início do século 20, recuperando a trajetória de artistas que tiveram destacada capacidade interpretativa, mas que foram relegados pela historiografia artística.

Durante a Modernos Eternos, o MM Gerdau recebe também a “Ação street”, com peças de artistas renomados produzidas em parceria com o projeto Bamboo.