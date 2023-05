Leilão virtual da "Heart parade" destinará fundos para a mata atlântica

739

Yara Tupynambá é a única artista mineira que participa da mostra "Heart parade" (foto: Geraldo Porfirio/Divulgação)





As 31 esculturas que compõem a mostra “Heart parade”, em exposição na Alameda Travessia da Praça da Liberdade, vão a leilão. O pregão on-line na plataforma do leiloeiro Roberto Magalhães Gouvêa (www.rmgouvealeiloes.com.br) terá lance mínimo de R$ 5 mil e toda a arrecadação será destinada ao povo potiguara ibirapi, do Vale do Ceará-Mirim (RN), e ao Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), que estão à frente de uma série de iniciativas pela preservação da mata atlântica, tema da mostra.





Mesmo após o leilão, as obras poderão ser visitadas até quarta-feira (31/5), na Praça da Liberdade. A mostra, que também foi vista em São Paulo, reúne obras de Auá Mendes, Bianca Foratori, Coletivo Indígenas do Vale, Enivo, Eva Uviedo, Fétosz, Flip, Franncine de Miranda, Guilherme Kramer, Highraff, Hope, Ignoto, Jae Alves, Ju Amora, Ju Violeta, Karen Dolorez, Kaur-Art, Luna B., Mariana Rodrigues, Nathalia Marszam, Nunca, Possos, Pri Barbosa, Rodrigo Pasarello, Tamikuã Txihi, Thiago Nevs, Viviane Carneiro e Thiago Cóstackz.

Yara Tupynambá é a única artista mineira presente na exposição. O ator Reynaldo Gianecchini, em coautoria com a artista plástica Claudia Liz, e a jornalista Sônia Bridi, em parceria com o cinegrafista e fotógrafo Paulo Zero, também participam da mostra.