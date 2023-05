Chef mineiro convida a mãe para cozinhar com ele em evento no Mercado Novo

739

O chef Djalma Victor com a mãe, Aurelita Figueiredo, e os filhos Miguel e Antônio (foto: Arquivo pessoal)



Dando sequência ao projeto no qual convida chefs para dividir a cozinha da Rotisseria Central, no Mercado Novo, o chef Djalma Victor recebe hoje presença mais que ilustre: Aurelita Figueiredo, sua mãe. "Falar da minha relação com a gastronomia é falar da minha relação com a minha mãe. Eu sou a quarta geração de cozinheiros da família. A nossa história com a culinária vem do berço mesmo. Minha mãe é surreal na cozinha, ela consegue repetir exatamente a mesma receita sem nenhuma medida. A casa dela tem os mesmos aromas desde que sou pequeno", afirma.





está marcado para começar às 18h30.

NO BARETTO

A VOZ DE ROBERTA

A temporada de shows nacionais do Baretto, no Hotel Fasano, começou com o pé direito. Para a apresentação desta quinta (25/5), com Roberta Sá, os ingressos foram vendidos em tempo recorde. A próxima atração, em junho, é a paulista Mariana Aydar.

NO CINE BRASIL

BEATLE WEEK

A BH Beatle Week ganha mais uma edição no Cine Brasil, na segunda quinzena de junho. Na programação, dia 15, será realizado o “Minas e os Beatles”, com Aggeu Lopes, Affonsinho, Márcio Greyck, Paulinho Pedra Azul, Cláudio Venturini e Luiz Carlos Sá, da dupla Sá e Guarabyra. Na noite seguinte, dia 16, a “Paul in concert”, Aggeu e a banda The Yesterdays irão apresentar canções de Paul McCartney acompanhadas por metais. Fechando o projeto, “George Harrison 80 anos”, homenagem ao beatle que estaria completando oito décadas de vida.

CORTE

FEIRA DE CUTELARIA

Com a gastronomia em alta, cresce também o interesse por acessórios e tudo relacionado à mesa. Prova desse mercado em aquecimento é a segunda edição da Feira de Cutelaria, que será realizada nos dias 3 e 4 de junho, no Mercado Novo. Já estão previstos 60 expositores, número maior que o do ano passado, quando o evento

reuniu 46 cuteleiros de vários estados. Na programação, oficinas de afiação e forjamento de facas, além de provas de desafio de corte.

SOLIDARIEDADE

ALEGRIA PARA CRIANÇAS

O Instituto NAAÇÃO, que atende mais de 6 mil crianças, foi escolhido pelo ator Lúcio de Castro Neto para fazer a festa da garotada com seu personagem Tio Girafa. Ele fez duas apresentações, uma em Brumadinho e outra no quilombo Mangueiras, Região Norte de Belo Horizonte. Fundado por Carolina Antunes, Gabriela Crego e Guilhermina Abreu, o instituto oferece, desde 2017, assistência psicológica, no combate à fome e à vulnerabilidade, e formação profissional em áreas carentes. Já fez mais de 30 mil atendimentos na Região Metropolitana de BH.