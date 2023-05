739

O idealizador do Made in Minas Gerais, Jordane Macedo, entrega o troféu Dona Lucinha para a chef Rachel Palhares, do Relicário Gastronomia, de Diamantina (foto: Nereu Júnior/Divulgação)





A chef Rachel Palhares, do Relicário Gastronomia, de Diamantina, foi a vencedora da segunda edição do Made in Minas Gerais, que lotou a Praça da Savassi no final de semana. Ela conquistou o público com o prato Carne de lata – Pernil de porco caipira conservado em lata, desfiado e acompanhado de crispy de couve e lâminas de maçã com azeite picante.





Rachel, que recebeu o Troféu Dona Lucinha, homenagem a uma das maiores referências da cozinha mineira, foi a primeira chef a vencer o Made in Minas Gerais. Natural de Belo Horizonte, desde a infância ela frequentava a casa das avós, onde pôde conhecer o tempero do Norte mineiro e desfrutar do universo mágico que uma cozinha de confeiteiro pode oferecer. Ela cursou nutrição e gastronomia.





Em 2014, Rachel abriu o Relicário Gastronomia, em Diamantina, que propõe uma viagem dos sentidos por meio da culinária e de sua própria decoração, com objetos do cotidiano da cidade que teve parte de sua história escrita a partir do garimpo de diamantes. A cozinha é contemporânea, com tendência a releituras que usam ingredientes brasileiros. O idealizador do Made in Minas Gerais, Jordane Macedo, já anunciou a quarta edição na Savassi para maio de 2024.

Heslaine Vieira, Matheus Costa e Nanda Costa no set de "Derrapada" (foto: Helena Barreto/Divulgação)

GRAVIDEZ

DISCUSSÃO NA TELONA

Novo filme de Pedro Amorim, "Derrapada", que trata da gravidez na adolescência, ganhou sessão especial que reuniu estudantes de escolas públicas de Cataguases e Leopoldina, incluindo alunos da escola que foi cenário do longa. Após a exibição, foi realizado debate sobre o tema. "Eles ficaram vidrados no filme. No debate, todos permaneceram até o fim", diz Izabella Faya, corroteirista e produtora executiva do filme.

Ela conta que uma aluna chegou a fazer um manifesto. "Leu super nervosa para todos e revelou como foi importante para ela ver que um professor respeita e estimula Alicia (protagonista) a ser líder na escola. Vários alunos trouxeram suas vivências pessoais e total identificação com os personagens, principalmente no que diz respeito à ausência de responsabilidade paterna e à repetição da gravidez na adolescência", conta a corroteirista. Estrelado por Heslaine Vieira, Matheus Costa e Nanda Costa, "Derrapada" entra em cartaz em 22 de junho.

CCBB

EDITAL CONCORRIDO

Em junho, o CCBB deve divulgar o resultado do edital do centro cultural. Os números de inscritos chamam atenção: 6.617 projetos, divididos nas categorias artes cênicas, com 2.737 propostas; cinema, 570; exposição, 1.087; ideias, 629; música, 1.149; e programa educativo, 445. A maior parte dos projetos (3.452) para o CCBB Belo Horizonte, com destaque para artes cênicas, 1.605; cinema, 251; exposição, 526; ideias, 280; música, 626; e programa educativo, 164.

MARIA DA PENHA

QUEM AMA NÃO MATA





Alexandre Figueiredo, sócio da Moura Tavares Advogados; Alexandre Mucida, CEO da Interweg Seguros; Geraldo Moura Tavares, sócio da Moura Tavares Advogados; e Walter Rohlfs, sócio-diretor da Interweg Seguros (foto: Edy Fernandes/Divulgação)

A advogada e ativista Isabel Araújo, presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência contra a Mulher da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil/MG, participa de aula aberta sobre a Lei Maria da Penha. O encontro ocorrerá na quinta-feira (25/5), às 19h30, no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, organizado pelo movimento feminista mineiro Quem Ama Não Mata e pela Comissão de Mulheres Jornalistas, do próprio sindicato.