Adriana Araújo e Aline Calixto são convidadas do projeto Universo Fashion

Aline Calixto vai debater sobre música e moda na segunda edição do projeto Universo Fashion (foto: Andreza Sena/Divulgação)



O 2º Universo Fashion se propõe a discutir a moda para além dos tecidos, cores e matérias-primas que circulam pelas fashions weeks. As cantoras Adriana Araújo e Aline Calixto são convidadas dos curadores Rodrigo Cézario e Aldo Clécius para falar como os artistas se relacionam com a moda, fazendo dela ferramenta para seu trabalho.





AIE

SUSTENTÁVEL

Desde o início da semana, Alok não sai da boca de quem mora em Belo Horizonte. Para promover a Alok Infinite Experience, que será realizada neste sábado (27/5), no espaço Star415, em Nova Lima, o DJ levou sua parafernália de luz para a torre do Altavilla. Os fãs devem se preparar para o evento, que terá oito horas de música e contará com o famoso cenário, desenvolvido pelo sueco Alexander Hesse em parceria com a produção do brasileiro. É como se mãos distribuíssem a energia do show ao público, no espaço de 5 mil metros quadrados. Em parceria com a 2W Ecobank, geradora e comercializadora de energia renovável, o DJ pretende zerar as emissões de carbono do show, por meio de certificados de energia limpa e créditos de carbono.

NA SPFW

LAMBE LAMBE + LED

Penúltima a pisar nesta sexta-feira (26/5), às 20h30, na passarela da São Paulo Fashion Week, a Led apresenta, em parceria com a Lambe Lambe, a coleção cápsula Tesão, desenvolvida pelo estilista Célio Dias especialmente para a collab. São peças vibrantes, com tons vermelhos, rosas pink e estampas provocativas, bem no clima das duas marcas. A data marca ainda o lançamento de um sabor de Lambe Lambe homônimo à cápsula, também assinado com a Led, que chega às lojas Fermentaria Lambe Lambe no Mercado Novo, Savassi e Galeria São Vicente, em edição limitada. O gosto é de bala de frutas vermelhas.

MITRE

ARTE SUL-AFRICANA

É nesta sexta (26/5), na Mitre Galeria, no Barro Preto, a abertura da exposição “Casa/iKhaya Lami”, que apresenta pela primeira vez no Brasil o trabalho do artista sul-africano Jabulani Dhlamini.

CURTA CIRCUITO

A VEZ DA NOITE GAY

“São Paulo em hi-fi”, do diretor Lufe Steffen, que ficou 20 semanas em cartaz nos cinemas em 2016, ano de seu lançamento, é atração de terça-feira (30/5), da mostra de cinema Curta Circuito. O documentário apresenta histórias da comunidade LGBTQIA frequentadora da incipiente noite gay paulistana dos anos de 1960 a 1980. A sessão está marcada para as 19h30, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, seguida de bate-papo com o diretor do filme, o crítico paulista Marcelo Carrard, a artista Layla Miller di Polly e o pesquisador Luiz Morando.