Universo 'Star Wars' ganha três novos filmes e séries spin-off

O Star Wars celebration acontece em Londres, até a próxima segunda (10/4) (foto: Reprodução)

“Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante”. Apesar de as histórias de ‘Star Wars’ se passarem no passado, os fãs da saga estão cheios de novidades. Nessa sexta-feira (7/4), aconteceu o primeiro dia da Star Wars Celebration, em Londres, um evento para anunciar as novas produções do universo das lutas entre galáxias, e que vai até segunda-feira.

A saga ganhará uma nova trilogia, com o retorno de Daisy Ridley como Rey, após ‘A ascensão Skywalker’. Além disso, novas séries estreiam na Disney+, como ‘Ahsoka’, que ganhou um trailer oficial, ‘O acólito' e ‘Star Wars: Skeleton Crew’, também com trailer. Confira, abaixo, todas as novidades anunciadas da saga que, até o momento, tem três trilogias originais e spin-offs produzidos para o cinema e para a TV:

‘Star Wars’ de volta aos cinemas

Três novos filmes do universo ‘Star Wars’ estão sendo produzidos. O primeiro filme tem direção de James Mangold, que está por trás de ‘Logan’ e ‘Indiana Jones e a relíquia do destino’. O longa conta o início da história dos Jedi.

Já a produção de Dave Filoni focará na formação da Nova República. O diretor já trabalhou em diversos projetos do universo, sendo criador de ‘Star Wars: a guerra dos clones’ e de ‘Star Wars Rebels’. Ele também é produtor executivo, roteirista e dirigiu episódios das séries ‘The Mandalorian’ e ‘The Book of Boba Fett’. O novo filme será o primeiro live-action do diretor.

O fim de nova trilogia será dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy, que já venceu o Oscar e o Emmy por projetos anteriores. O filme será ambientado após os eventos de ‘A Ascensão Skywalker’, com o retorno de um personagem já conhecido pelo público e que cria uma nova Ordem Jedi.

As obras vão se conectar com as histórias das séries lançadas pela Disney , como ‘The Mandalorian’, ‘The Book of Boba Fett’ e ‘Ahsoka’. Os novos filmes ainda não têm previsão para chegar aos cinemas.

A volta de Rey

Daisy Ridley retorna ao universo ‘Star Wars’ no novo filme de Sharmeen Obaid-Chinoy como Rey. O longa se passa 15 depois dos eventos de ‘A ascensão Skywalker’. Na trama, a personagem tenta reconstruir a Ordem Jedi e sem uma Mestre Jedi.

"Meu coração está acelerado", disse Ridley ao subir no palco da Star Wars Celebration. "Estou emocionada de continuar essa jornada".

‘Ahsoka’ tem primeiro trailer revelado

A série ‘Star Wars: Ahsoka’ chega ao streaming em agosto deste ano. Além da data de estreia, a LucasFilms deu um gostinho do que será a produção com a divulgação do primeiro trailer. A produtora, ainda, anunciou que só depende do público que a série tenha mais de uma temporada.

Spoilers de ‘The Mandalorian’

Cheio de ação, ‘Ahsoka’ inclui personagens da série animada ‘Star Wars Rebels', como Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) e Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). Em um momento, também é possível ver que o Grão Almirante Thrawn estará na produção, mas não é possível vê-lo por completo.

O evento também apresentou um clipe do episódio sete da terceira temporada de ‘The Mandalorian'. A prévia começa com Elia Kane (Katy MO'Brian) conversando com Moff Gideon (Giancarlo Esposito) por holograma, contando que "Karga recebeu ajuda dos Mandalorianos". O personagem de Esposito diz que lidará com eles antes de falar Capitão Pellaeon sobre o paradeiro do Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).

Os dois falam do desaparecimento de Thrawn e sobre a possibilidade do almirante voltar. Os fãs já se animaram com o retorno do personagem de Mikkelsen.

Nova temporada de ‘Andor’

A série ‘Andor’ vai ganhar uma nova temporada, que deve estrear na Disney em agosto de 2024. Apesar de a data exata não ser confirmada, o criador da série, Tony Gilroy, contou que as filmagens dos episódios estão na metade e devem finalizar em agosto, precisando de mais um ano para a pós-produção.

O público pôde assistir a algumas imagens da segunda temporada e ouviram Mon Mothma (Genevieve O'Reilly” dizer: "Se não ficarmos juntos, seremos massacrados". A nova season será a última de ‘Andor’.

‘Star Wars: o acólito’ chega em 2024

The cast of The Acolyte join creator and showrunner Leslye Headland at #StarWarsCelebration.



The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to Disney+ in 2024. pic.twitter.com/cja4hTI0Yy %u2014 Star Wars (@starwars) April 7, 2023

Outra série que chegará ao streaming em 2024 é ‘Star Wars: O Acólito’. A história é ambientada no fim da era da Velha República e aborda o universo pela visão dos vilões.

"O que propus para Kathleen Kennedy foi uma mistura de Frozen com Kill Bill. Surpreendentemente ela não me expulsou do prédio", brincou a criadora da série, Leslye Headland. "É a Velha República no começo das prequels em um momento empolgante da linha do tempo. É quando os vilões estão em desvantagem. Eles são as zebras".

Dentro da linha do tempo do universo ‘Star Wars, a trama "será a mais antiga vista em live-action" e contará com "muitos Jedi". Ao menos um desses Jedi será um wookie interpretado pelo ator de Chewbacca, Joonas Suotamo. Os fãs também puderam conferir algumas imagens exclusivas, repletas de lutas e alienígenas.

‘Star Wars: Skeleton Crew’ ganha trailer

E as novidades não param na #StarWarsCelebration: Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith se unem a Jude Law no elenco de #SkeletonCrew. Uma Série Original que chega ao #DisneyPlus em 2023. pic.twitter.com/3Rk64o1qNX %u2014 Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) April 7, 2023

Outra série da saga, ‘Star Wars: Skeleton Crew’, ainda não ganhou data oficial de lançamento, apesar da expectativa da estreia ser ainda em 2023. Mas quem estava na Star Wars Celebration conferiu, em primeira mão, o primeiro trailer da produção.

O vídeo começa com Jude Law e um grupo de personagens mais novos em uma espécie de sala de aula, depois passeando por uma área residencial, passando por uma floresta e mais, exalando as inspirações em Os Goonies. A Lucasfilm também confirmou os diretores da série, que são: Jon Watts, David Lowery, Os Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.