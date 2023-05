Sucesso dos anos 1980, Ritchie está de volta aos palcos com turnê de hits

Quarenta anos depois de estourar no Brasil, Ritchie faz sucesso nas redes sociais (foto: Gal Oppido/Divulgação)

Quatro décadas depois de estourar no Brasil, Ritchie volta aos palcos com a turnê "A vida tem dessas coisas". Em setembro, ele fará única apresentação no dia 16, no Palácio das Artes, relembrando sucessos como "Menina veneno", "Casanova", "Pelo interfone", "Transas" e a canção que dá nome à turnê.

FARTURA 2023

DADA A LARGADA

A temporada de festivais com a assinatura Fartura começa no final do mês pelo Serro e Conceição do Mato Dentro. O lançamento dos eventos será nesta sexta (12/5), com happy hour a partir das 18h30, na Casa de Gastronomia Fartura.





No Serro e em Conceição do Mato Dentro, onde o festival será realizado pela segunda vez entre 20 e 28 de maio, uma das presenças confirmadas é Carolina Ferraz. Embora seja mais conhecida como atriz, Carolina é formada em gastronomia e apaixonada por cozinha. Já apresentou programas de culinária e tem três livros na área publicados. Em Conceição do Mato Dentro, ela visita um produtor local e apresenta aula utilizando seus produtos.

NO PIC

COQUETEL E AGRADECIMENTO

O presidente do PIC, Antonio Eustáquio da Rocha Soares, e o presidente da Fecemg, Marcolino Oliveira, receberam representantes de praticamente todos os clubes da capital durante coquetel de homenagem ao vereador Jorge Santos, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho junto ao segmento clubístico. O encontro, no restaurante Abbraccio do PIC Cidade, reuniu poder público, diretoria e ex-presidentes do PIC com representantes da Associação Atlética do Banco do Brasil, Barroca Tênis Clube, Círculo Militar de Belo Horizonte, Clube Asbemge, Clube Belo Horizonte, Clube Recreativo Mineiro, Cruzeiro Esporte Clube, Esporte Clube Ginástico, Iate Tênis Clube, Jaraguá Country Club, Minas Tênis Clube, Oasis Clube, Oi Art Clube, Olympico Club e Sírio Libanês Clube.

NA COLLAB

ENTRE AMIGOS

Isabela Teixeira da Costa será recebida nesta sexta (12/5) à tarde e no sábado pela manhã por Bruno Coelho, Flaviana Novais e Maria Bicalho, na Collab, no Mangabeiras. O encontro marca o lançamento oficial da Perfetto Saboaria, de Isabela, e brinda o Dia das Mães.

TEATRO

NOVA MONTAGEM

O ator Guilherme Colina se prepara para encenar "Navalha na carne", que traz o ator Lenine Martins substituindo Alex Valle. A peça fica em cartaz de 2 a 25 de junho, às sextas, sábados e domingos, às 20h, no mesmo local em que estreou, em 2012: nos fundos do Bar Oratório, ao lado da Igreja de Santa Efigênia. Texto de Plínio Marcos e direção de Guilherme Colina, o espetáculo aborda o universo dos brasileiros marginalizados, como prostitutas, cafetões e homossexuais. No ano de sua estreia, a montagem rendeu cinco indicações ao Prêmio Usiminas/Sinparc ao grupo que começava a despontar na cena belo-horizontina.