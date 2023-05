Affonsinho Heliodoro volta aos palcos com o show 'Depois dos outros' (foto: Anna Lara/divulgação)

Quatro anos depois de seu mais recente show autoral, Affonsinho Heliodoro volta aos palcos com "Depois dos outros", na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes, nos dias 25 e 26 de maio, quinta e sexta-feira.

AGENDA

N'AUTÊNTICA

Marina Gomes marcou para 25 de maio, quinta-feira, às 20h, na Autêntica, o lançamento de seu segundo álbum, “Central do amor”, que traz Bruno, do Graveola, e contou com participações especiais de Livia Itaborahy, Dona Elisa, Thiago Delegado, Fernando Bento e Andinho Santos, que estão confirmados na apresentação na Autêntica. O lançamento do álbum completo será em 19 de maio, em todas as plataformas digitais.

ITABIRA

ESTREIA DO MIMO

No ano em que completa duas décadas, o Mimo Festival terá, pela primeira vez, programação em Itabira. Um dos maiores eventos gratuitos de música no país, o festival ocorrerá em 19, 20 e 21 de maio, em parceria com o Instituto Cultural Vale e Prefeitura de Itabira, com apoio da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Na programação, Arnaldo Antunes, Vitor Araújo, Simone Mazzer, Don Letts, Jupiter & Okwess, os Gilsons e Orquestra de Câmara da FCCDA, entre outros nomes. Os shows serão no teatro da fundação e na Concha Acústica, enquanto o concerto do violonista português Manuel de Oliveira ocorrerá na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

BOYBAND

30 ANOS DEPOIS

Belo Horizonte é a primeira parada da turnê na qual a Nova Orquestra presta homenagem aos 30 anos da boyband Backstreet Boys. Sob a regência do maestro e diretor artístico da Nova Orquestra, Eder Paolozzi, integrantes do conjunto se unem a jovens integrantes do Programa Vale Música para apresentar versões orquestradas de canções inesquecíveis, como “Everybody”, “As long as you love me”, “Quit playing games” e “I want it that way”, no próximo domingo, no Minascentro. Da capital mineira, a turnê segue para Rio de Janeiro, Salvador e Vitória, sempre com preços populares.