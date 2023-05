Daniel Moreira expõe, na Lemos de Sá Galeria, série criada de 2010 a 2023

Trabalhos de Daniel Moreira expostos na Lemos de Sá Galeria, no Bairro Mangabeiras (foto: Lemos de Sá Galeria/divulgação )

Daniel Moreira levou amigos e admiradores de seu trabalho à Lemos de Sá Galeria, no encontro que marcou a abertura da exposição “Bordas não brotam do nada”. Sete séries produzidas pelo fotógrafo entre 2010 e 2023 abordam questões sociais relacionadas a espaços ocupados nas periferias dos centros urbanos. A exposição, que já passou pela Galeria Index, em Brasília, ganhou registro em livro homônimo.



NA SAVASSI

MINAS É AQUI

Já pensou que beleza uma viagem por Minas sem sair da Savassi? Essa é a proposta do Made in Minas Gerais. Entre as novidades da terceira edição do projeto está a presença dos queijeiros da Serra da Canastra, no espaço da Rota do Queijo Canastra. A edição de 2023 vai homenagear o centenário de nascimento do belo-horizontino Fernando Sabino (1923-2004), um dos cronistas mais importantes do país.





“Minas são as memórias e o lugar afetivo que elas têm em nossas vidas. É isso que o Made in Minas Gerais deseja recordar, fazer reviver e resgatar, ao mostrar a cada um a sua Minas pessoal, tão rica, tão presente, pois parte de nossa própria experiência”, destaca Jordane Macedo, curador gastronômico e idealizador do evento.





A programação abrange chefs e restaurantes, apresentações musicais, bate-papos, cozinha ao vivo, homenagens e produtos mineiros. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla. Pode-se contribuir voluntariamente com 1kg de alimento não perecível, doação destinada ao Instituto Adotar. O evento está marcado para 21 de maio, a partir das 10h, na Savassi, na área entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas.

KLB

DE VOLTA

Quase um ano depois de cantar em Belo Horizonte, o KLB está de volta para única apresentação, em 20 de maio, no Palácio das Artes. Kiko, Leandro e Bruno, que fizeram sucesso na década de 2000, continuam com a corda toda. Da última vez, os ingressos acabaram poucos dias antes do show. Os irmãos prometem repertório diferente daquele apresentado em 2022.