Estreia da 23ª Mostra Curta Circuito está confirmada para 16 de maio

Daniela Fernandes, diretora da Mostra Curta Circuito, que vai abordar o tema "Amores brasileiros" (foto: ValWander Fotografia/divulgação)



Esta coluna sempre foi fã da mostra Curta Circuito, que traz à tona, por meio de temas variados, a história do cinema brasileiro. Além da exibição de filmes, há debates com atores, atrizes e cineastas. Por isso, o anúncio da 23ª edição para o período de 16 de maio a 25 de julho soa como boa notícia para o audiovisual. Mesmo com a pandemia, o projeto continuou de forma on-line.









Em 2020 e 2021, o Curta teve sessões on-line. No ano passado, as apresentações presenciais foram compactas, com agenda de quatro dias e três sessões em cada um deles. “Fico feliz em ver a vida sendo retomada normalmente”, afirma Daniela Fernandes, diretora da mostra. A edição deste ano também será marcada pela despedida da curadora Andrea Ormond, que participou do projeto desde 2017.





Daniela Fernandes acredita que a pandemia foi o maior desafio enfrentado ao longo das 23 edições. Mas reconhece: depois de enfrentar a dificuldade de adaptar sua dinâmica agenda para o formato on-line, o Curta soube aproveitar algumas ferramentas, como o podcast, e incorporá-las à programação. “É complicado um festival que dure tanto tempo. Por isso, é gratificante saber que estamos há 23 anos sendo uma janela do cinema brasileiro”, comemora.