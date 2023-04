Cenário da peça 'Tom na fazenda' tem 115kg de areia e 15kg de argila

Em Paris, na última parada de "Tom na fazenda" antes de chegar a BH: em pé, da esquerda para a direita: Idálio, responsável técnico pelo teatro Paris Villette; Sílvio, produtor executivo; Helene, produtora; Manél, técnico de luz do Paris Villette; e Sérgio Saboya, diretor de produção. Embaixo: a atriz Soraya Ravenle; o produtor e ator Armando Babaioff; a atriz Camila Nhary; Lison, produtora francesa; o ator Gustavo Rodrigues; Marcello H e Victor Novaes, responsáveis pela programação visual e comunicação (foto: Victor Novaes/Divulgação)



Atrás de um grande espetáculo há sempre uma cuidadosa produção. É o caso da montagem de “Tom na fazenda”, do autor canadense Michel Marc Bouchard, idealizada por Armando Babaioff. Cinco anos depois da estreia e de cerca de 250 apresentações, a montagem chega ao Cine Theatro Brasil Vallourec , de sexta-feira (28/4) a domingo (30/4). Atrás de um grande espetáculo há sempre uma cuidadosa produção. É o caso da montagem de “Tom na fazenda”, do autor canadense Michel Marc Bouchard, idealizada por Armando Babaioff. Cinco anos depois da estreia e de cerca de 250 apresentações, a montagem chega ao Cine Theatro Brasil Vallourec , de sexta-feira (28/4) a domingo (30/4).









A trama começa quando o publicitário Tom (Armando Babaioff) vai à fazenda da família do companheiro para o funeral dele. A sogra (Soraya Ravenle) não sabia que o filho era gay e muito menos tinha ouvido falar sobre Tom. Naquele ambiente rural e austero, o publicitário é envolvido na rede de mentiras criada pelo truculento irmão (Gustavo Rodrigues) do falecido, o que resulta num embate perigoso.





Para evitar ao máximo que argila e areia se espalhem, serão usadas lonas pretas de plástico da boca de cena ao camarim, passando pelas cortinas laterais e paredes dos corredores de acesso. Será montado um sistema específico para elevar os atores durante a peça. A produção reuniu uma força-tarefa para que tudo corra bem.

INCLUSÃO

MERCADO PARA TODOS

A Vivo realizará feira de recrutamento para pessoas com deficiência, com cerca de 300 vagas em 12 cidades do país, incluindo Belo Horizonte. Ensino superior não é pré-requisito. Interessados devem se inscrever até 4 de maio. O processo seletivo será 100% on-line.

SOLIDARIEDADE

GESTANTES E BEBÊS

Até 8 de maio, podem ser feitas doações ao Projeto Afeto, que atende gestantes, mães e bebês do Hospital Maternidade Sofia Feldman. Pedem-se roupinhas e itens de enxoval (manta, toucas, luvas, meias e toalhas), além de itens de higiene pessoal para recém-nascidos (fraldas, shampoo e sabonetes). As doações podem ser encaminhadas à sede da CDL/BH (Avenida João Pinheiro, 495, Boa Viagem) e à Fundação CDL-BH (Avenida Amazonas, 311, Centro). No caso de gestantes e mães, são aceitos itens de higiene e uso pessoal como absorvente, shampoo, sabonete e cobertores.