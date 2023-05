Prédio histórico da Praça da Liberdade receberá a feira 'Modernos eternos BH' (foto: Reprodução)

De hoje até a abertura da “Modernos eternos BH”, serão exatos dois meses e seis dias. Tempo suficiente para aumentar a ansiedade de quem espera por mais uma edição da feira de decoração, que prima pelo inusitado dos endereços onde é realizada. A próxima, marcada para o período curtíssimo de 20 de junho a 9 de julho, ocupará o Prédio Verde, na esquina da Praça da Liberdade com Rua Gonçalves Dias. O projeto é do arquiteto José de Magalhães.

O site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), ao se referir ao prédio, chama a atenção para “o forro artístico de Frederico Antônio Steckel, com anjos e figuras femininas, um grande afresco evocando o tema da agricultura e a imponente escada monumental em ferro importada da Bélgica.” De 1929 a 1934, o prédio foi ampliado, com a inclusão de dois andares.

LUND

MAIS UMA CHANCE

Foi uma espera longa, mas ver “O homem de Lagoa Santa” na telona, depois de 20 anos, valeu a pena. Tanto que a temporada do longa no UNA Cine Belas Artes, prevista para uma semana, ganhou outra, que termina nesta quarta-feira (3/5). Dirigido e roteirizado por Renato Menezes e produzido pelo Grupo Novo de Cinema e TV, por meio de Tarcísio Vidigal e Lúcia Fares, o filma relata a trajetória do naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, que viveu no Brasil durante 45 anos, cujas pesquisas abriram caminho para Charles Darwin dar prosseguimento à teoria da Origem das Espécies.

A grandiosidade da produção reconstitui a arquitetura de meados do século 19 com cenários repletos de detalhes, incluindo fósseis originais, gravuras do pintor dinamarquês Peter Andreas Brandt, figurino de época e imagens dos tropeiros da Minas Gerais oitocentista. “O homem de Lagoa Santa” foi filmado em Lagoa Santa, Cordisburgo, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Matosinhos e Ouro Preto.

Cena do filme 'O homem de Lagoa Santa' é protagonizado pelo ator Chico Aníbal (à direita), como Dr. Lund (foto: Helvecio Marins Jr. e Leonardo Barcellos/divulgação )

AGENDA

ARTES PLÁSTICAS

Marco Vilela expõe a partir da próxima sexta-feira (5/5) no Espaço Galeria da Templuz. A mostra “Do caos à harmonia” traz 20 obras, sendo 10 inéditas, no estilo expressionismo abstrato.

WAKE

NA LAGOA

Será neste final de semana o Campeonato Mundial de Wakeboard, no Clube Serra da Moeda. O produtor Bruno Dib diz que são esperados atletas de vários países e de todo o Brasil, “atraídos não só pelo sucesso internacional do evento, mas também pelas festas animadas que rolam após a competição no sábado e no domingo”. Entre as atrações estão a banda mineira Classic, os baianos do Clariana, a paulista Luisa Viscardi e o carioca Bruno X. O presidente da ABW, Marcelo Giardi “Marreco”, participa desde a primeira edição do evento, Lagoa dos Ingleses, realizada em 2000. “Sem dúvida, este é o campeonato mais importante de wakeboard da América Latina, com a melhor lancha do mundo, a Nautique G23, puxando os competidores”, afirma.

MÃES

CRIATIVIDADE À MESA

O casal Afonsina e Junior Megale recebe hoje, apresentando a exposição “Mesas de mães”, da Casadorada, criadas por Carol Toledo, Rejane Diniz, Ana Elisa Saldanha e Lu Pagani. O público poderá conferir as propostas até o sábado (6/5) e se inspirar para o Dia das Mães.