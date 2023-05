Yara Tupinambá é a única artista mineira na Big Heart Parade

A artista plástica Yara Tupinambá com sua escultura (foto: Divulgação)



Yara Tupinambá é a artista mineira convidada para a Big Heart Parade - Edição Mata Atlântica, mostra que reúne trabalhos de artistas diversos, para sensibilizar a população sobre a importância de se preservar um dos principais biomas do planeta. Com curadoria de Thiago Cóstackz, as esculturas poderão ser vistas a partir de amanhã (3/5), na Praça da Liberdade.



LEIA MAIS 08:20 - 01/05/2023 Grupo Confesso completa 10 anos com estreia dirigida por Rita Clemente

04:00 - 30/04/2023 Estreia da 23ª Mostra Curta Circuito está confirmada para 16 de maio

08:15 - 29/04/2023 Os gêmeos Paulo e Ivan Junqueira comemoram 50 anos em fazenda histórica Yara Tupinambá é a artista mineira convidada para a Big Heart Parade - Edição Mata Atlântica, mostra que reúne trabalhos de artistas diversos, para sensibilizar a população sobre a importância de se preservar um dos principais biomas do planeta. Com curadoria de Thiago Cóstackz, as esculturas poderão ser vistas a partir de amanhã (3/5), na Praça da Liberdade.As obras são assinadas por Auá Mendes, Bianca Foratori, Coletivo Indígenas do Vale, Enivo, Eva Uviedo, Fétosz, Flip, Franncine de Miranda, Guilherme Kramer, Highraff, Hope, Ignoto, Jae Alves, Ju Amora, Ju Violeta, Karen Dolorez , Kaur-Art, Luna B., Mariana Rodrigues, Nathalia Marszam, Nunca, Possos, Pri Barbosa, Rodrigo Pasarello, Tamikuã Txihi, Thiago Nevs e Viviane Carneiro. Thiago Cóstackz também assina uma das obras. O ator Reynaldo Gianecchini, em uma coautoria com a artista plástica Claudia Liz; e a jornalista Sônia Bridi em parceria com o cinegrafista e fotógrafo Paulo Zero também participam da mostra.





ECONOMIA CRIATIVA

NO DIA DAS MÃES





Babi Andrade, Luciana Gallo, Mariza Machado, Carolyne Gomes e Bárbara Damasceno comemoram domingo (7/5) a vigésima edição da Amadoria, com edição do Dia das Mães, na Floresta. Realizada há sete anos, a feira prioriza a venda de trabalhos em pequena escala, com a proposta de fortalecer e potencializar a economia criativa, incentivar o consumo consciente e o desenvolvimento dos pequenos produtores.



A curadoria da edição do Dia das Mães selecionou produtos destinados às mulheres e feitos de forma artesanal. São mais de 35 expositores, com artigos de arte, moda, decoração, cosméticos naturais e gastronomia. A edição de Dia das Mães será realizada na Rua Mucuri, 325, no bairro Floresta, das 11h às 18h. O evento oferece também atrações artísticas e musicais e área gastronômica.









BOAS PRÁTICAS

ICMS E O PATRIMÔNIO





O campus Prado da Estácio sediou a 2ª Rodada do ICMS Patrimônio Cultural – Boas Práticas para troca de experiências entre gestores e agentes do patrimônio cultural. Promovido pela Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult-MG), por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), o encontro contou com a apresentação de boas práticas adotadas pelos municípios de São Lourenço, Itaúna e Pitangui na preservação do patrimônio cultural.





COMIDA DE BUTECO

NA RETA FINAL





Em sua última semana, a 23ª edição do Comida di Buteco, em Belo Horizonte, entusiasma os proprietários dos 95 bares que participam do evento. Desde o início do projeto, 20 dias atrás, até a última sexta-feira, as vendas nos bares participantes cresceram, em média, 30%. Há casos em que o aumento do público e do faturamento mais que dobrou no período.





A Diretora Institucional do Comida di Buteco, Maria Eulália Araújo, comenta que o evento, ao longo dos anos, se transformou em uma importante vitrine para os “butecos”, especialmente os estreantes. “Uma das diretrizes do concurso, desde seu lançamento, é transformar vidas e proporcionar oportunidade de crescimento aos bares participantes, com foco na valorização do pequeno comércio familiar”, destaca.





AGENDA

NA MODA





Arlindo Grund, Consultor de moda e imagem; Rodrigo Cesário, gestor mercadológico pelo UNI-BH; Giovanna Penido, produtora cultural e curadora de eventos de moda, e André Soalheiro, diretor-executivo da Babita, participam do evento Cenários do Varejo de Moda, quinta-feira (4/5), a partir das 18h30, no CDL. Entrada gratuita, com ingressos limitados.