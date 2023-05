Os gêmeos Paulo e Ivan Junqueira comemoram 50 anos em fazenda histórica

Reformada, a centenária Fazenda do Cruzeiro recebe hoje os convidados dos irmãos Paulo e Ivan Junqueira, que comemoram seus 50 anos (foto: Arquivo pessoal)

Toda fazenda tem uma história de contar. Não é diferente com a sede da Fazenda do Cruzeiro, erguida no início do século 20 (oriunda da Fazenda do Pinhal, do século 18), pelo casal Maria Júlia e Avelino Ferreira de Aguiar, em Santo Antônio do Amparo, no Sudoeste de Minas. Naquela época, as terras da então Fazenda do Pinhal eram ricas, favorecendo a produção de café e a criação de gado leiteiro. Frutas e hortaliças eram fartas e de qualidade. A caça era uma das atividades da família, que sempre se reunia aos domingos em encontros que terminavam no jantar e marcaram gerações.





04:00 - 28/04/2023 Quatroloscinco lança leituras dramáticas no canal da trupe no YouTube Foi por causa da paixão pela caça que a vida na família mudou. Nos anos 1940, um pequeno acidente paralisou o trem da Rede Ferroviária perto de Santo Antônio do Amparo. Sabendo que entre os passageiros estava um caçador da família Junqueira, José Ananias, filho de Avelino e Maria Júlia, mandou buscá-lo e o hospedou na fazenda até o trem voltar a funcionar. As famílias se tornaram amigas. Tempos mais tarde, José Ananias recebeu Junqueira em sua fazenda e convidou o sobrinho que morava em Oliveira para a caçada. Foi aí que Ivan Junqueira e Maria Júlia, filha do casal Aguiar, se conheceram, namoraram e se casaram, mudando-se para a Fazenda do Cruzeiro, onde viverampor 60 anos.





Oratório do século 17 no hall (foto: Arquivo pessoal)







Por quatro décadas, a fazenda foi cenário de encontros inesquecíveis da família Aguiar Junqueira, com o tradicional jantar de domingo. Ivan e Maria Júlia tiveram seis filhos e 15 netos. Um deles, Ivan, comprou a fazenda, que hoje volta à agitação da década de 1940, com a festa que comemora o aniversário

de 50 anos dos gêmeos Ivan e Paulo Junqueira, além de marcar os 100 anos da sede do Cruzeiro.





Sala de jantar mantém peças de família (foto: Arquivo pessoal)







A Fazenda do Cruzeiro ficou fechada entre 2008 e 2018, até o início das obras de reforma coordenadas por Paulo Junqueira, que manteve as características originais do estilo colonial. Grande parte dos objetos da casa foram resgatados por Paulo com familiares. A área social foi ampliada, com a inclusão de 10 suítes. Hoje, quando cerca de 300 convidados de Paulo e Ivan forem recebidos na fazenda, farão uma viagem no tempo para celebrar a vida.