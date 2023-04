Arnaldo Cohen fará única apresentação este ano, em junho, em BH

Pianista Arnaldo Cohen participará do concerto "Pássaros e príncipes", em homenagem à música russa (foto: Yupeng Gu/Divulgação)

"Pássaros e príncipes", programa da série Concertos da Liberdade com a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais, sob a regência da maestra Ligia Amadio, será em homenagem à música russa, e contará com a participação do ilustre Arnaldo Cohen, um dos mais importantes pianistas brasileiros.



"Pássaros e príncipes", programa da série Concertos da Liberdade com a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais, sob a regência da maestra Ligia Amadio, será em homenagem à música russa, e contará com a participação do ilustre Arnaldo Cohen, um dos mais importantes pianistas brasileiros.

• • •









FLIARAXÁ

HOMENAGEM TRIPLA





Afonso Borges está a todo vapor com a programação do Festival Literário de Araxá, de 5 a 9 de julho, na cidade mineira. O tema deste ano será "Educação, literatura e patrimônio", e o evento homenageará duas escritoras e um escritor como patrono. Mário de Andrade, o patrono, foi um grande defensor da cultura nacional e figura importante do modernismo brasileiro e comemora-se, neste ano, 130 anos de seu nascimento. Eliana Alves Cruz, autora homenageada, é reconhecida por destacar a história e a cultura afro-brasileira em sua obra, tendo recebido o Prêmio Jabuti em 2011 pelo seu primeiro romance, "Água de barrela". Enquanto isso, Líria Porto, autora homenageada da cidade de Araxá, é uma das figuras literárias mais importantes da região e foi finalista do Prêmio Jabuti com seu livro "Garimpo". A celebração dessas três personalidades da literatura brasileira certamente trará enriquecimento ao diálogo sobre temas tão relevantes para a sociedade brasileira. O Fliaraxá é um evento patrocinado pela CBMM e pelo Itaú, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A entrada é gratuita.





AUDIOVISUAL

FORÇA DA MULHER





Para contribuir com a produção audiovisual feminina, intensificando ações que visam a igualdade de gênero e valorização da diversidade, o Grupo Contemporâneo de Dança Livre realiza a segunda edição da mostra “Move Concreto! Mulheres e videodança”. O evento, que será realizado de forma presencial e on-line de 5 a 23 de maio, vai reunir obras produzidas e protagonizadas por mulheres e pessoas não binárias. A programação é gratuita e conta com a exibição de 20 filmes e ações formativas do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. A abertura da mostra será no Cine Santa Tereza, na sexta-feira (5/5), às 19h, com a exibição dos filmes mineiros “Bicho bicha”, “Compulsório”, “Oumuamua”, “Raiz d’água”, “Rótulo B” e “Transcorrência”.





AGENDA

BATE-PAPO





Ernane Alves e a psiquiatra Maria Helena Roscoe participam hoje (27/4) da roda de conversa “Autismo e sexualidade”, no Museu da Moda, a partir das 19h. O projeto pretende levantar um debate importante e ainda pouco difundido na comunidade autista no Brasil: a sexualidade de pessoas

com TEA (Transtorno do Espectro Autista).