Céu Teixeira, de 10 anos, conhecida como Desenha Céu, expõe na Quartoamado

“A exposição será como uma lembrança para mim, lembrança do que também está presente em todos nós: a infância. Quando eu crescer, ela me lembrará de tudo o que fui e dos meus pensamentos ao tentar entender os adultos, sobre o cuidado com a infância e sobre a compreensão de que a parte mais importante da vida é a criança. A exposição também tocará em vários lugares no coração dos adultos”, diz Céu.