Instalação vai levar o mar para o céu, no Centro de BH (foto: Reprodução)



Um dos mais aguardados festivais da capital mineira, a Festa da Luz toma conta do Hipercentro, de quinta-feira (11/5) a domingo (14/5). Misturando arte urbana, música, tecnologia e arquitetura, o circuito terá um ponto de encontro: o Sula. Um dos mais aguardados festivais da capital mineira, a Festa da Luz toma conta do Hipercentro, de quinta-feira (11/5) a domingo (14/5). Misturando arte urbana, música, tecnologia e arquitetura, o circuito terá um ponto de encontro: o Sula.

O trajeto começa convidando o público a ingressar no universo fantástico onde o mar está no céu. No alto, veem-se grandes medusas coloridas a partir de um ambiente imersivo e interativo.

REI CHARLES III

SOTAQUE DE MINAS

Uma empresa de Belo Horizonte, a Belpa Embalagens, foi a responsável pela criação das caixinhas distribuídas em evento realizado em Brasília pela embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq. O encontro que celebrou a coroação do rei Charles III reuniu, na terça-feira passada, autoridades e personalidades que têm relações econômicas com os britânicos. Todos foram presenteados com os mimos da Belpa.

• • •

“Tanto a concepção do projeto quanto a elaboração das caixinhas levam a nossa assinatura. Estamos muito honrados e com a sensação boa de ter participado de um momento histórico com este”, destaca Izabel Mendes, CEO da Belpa. Um dos critérios exigidos pela embaixada era que a empresa fosse eco-friendly.