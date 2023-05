Fazenda do Cruzeiro abrigou aniversário dos gêmeos Ivan e Paulo Junqueira

Os irmãos Ivan e Paulo Junqueira celebraram seus 50 anos (foto: Carlos Olimpia/Divulgação)

Quando decidiram comemorar os 50 anos, os gêmeos Ivan e Paulo Junqueira não pensaram duas vezes antes de escolher a Fazenda do Cruzeiro, em Santo Antônio do Amparo, como cenário da festa. "Na fazenda, berço da nossa família materna, viveram nossos antepassados, nossa avó Julinha viveu por mais de 60 anos, e nós passamos a infância e a adolescência. Queríamos resgatar essa memória afetiva, os laços com a casa, que foi reformada e restaurada durante três anos, resgatando seu esplendor e adaptando-a ao conforto dos dias atuais", conta Paulo Junqueira. A escolha foi acertada. A sede da Fazenda do Cruzeiro, que completa 100 anos, está um primor. Quando decidiram comemorar os 50 anos, os gêmeos Ivan e Paulo Junqueira não pensaram duas vezes antes de escolher a Fazenda do Cruzeiro, em Santo Antônio do Amparo, como cenário da festa. "Na fazenda, berço da nossa família materna, viveram nossos antepassados, nossa avó Julinha viveu por mais de 60 anos, e nós passamos a infância e a adolescência. Queríamos resgatar essa memória afetiva, os laços com a casa, que foi reformada e restaurada durante três anos, resgatando seu esplendor e adaptando-a ao conforto dos dias atuais", conta Paulo Junqueira. A escolha foi acertada. A sede da Fazenda do Cruzeiro, que completa 100 anos, está um primor.





04:00 - 30/04/2023 Estreia da 23ª Mostra Curta Circuito está confirmada para 16 de maio Ao longo de 40 anos, foi endereço de encontros memoráveis da família Aguiar Junqueira. Ivan e Maria Júlia, o último casal que residia no Cruzeiro, tiveram seis filhos e 15 netos. Um deles, Ivan, comprou a fazenda, que ficou fechada entre 2008 e 2018, até o início das obras de reforma comandada por Paulo, que é arquiteto e transformou a casa, sem a menor dúvida, em uma das mais belas de que se tem notícia. Um belo exemplo de preservação da história de Minas. Tanto que os quase 400 convidados dos gêmeos não perderam tempo e muitos, divididos em grupos, percorreram boa parte dos 50 cômodos. Os convidados se encantaram, por exemplo, com armário vitrine onde estão 160 compoteiras, boa parte delas são do acervo da avó Julinha. Os conjuntos das salas de almoço, que incluíam mesa para 18 pessoas, e jantar para 14 chamavam a atenção. Na Sala Rosa, oratório do século 18 dividia espaço com pinturas da tataravó e da pentavó de Ivan e Paulo, que são irmãos de Ana Paula Junqueira.



A Fazenda do Cruzeiro, em Santo Antônio do Amparo, foi totalmente restaurada (foto: Carlos Olimpia/Divulgação)







Na área externa, a piscina é o grande charme, com vista para o vale e a mata, que sempre foi preservada por Ivan, avô dos gêmeos. Entre a piscina e a quadra de tênis, foram plantadas 20 jabuticabeiras. Com tanta beleza, a decoradora Patrícia Gontijo optou por um tom leve, com poucas flores, sem perder o aconchego, usando folhagens da própria fazenda e orquídeas.





O cardápio da festa também seguiu a base da culinária que marcou a vida na Fazenda do Cruzeiro. Cantídio Lanna assinou o menu, cujo destaque foi o PF da Chica, inspirado no prato tradicional, preferido dos aniversariantes, além do pernil de porco em lata com risoto de taioba, frango com quiabo crocante e polenta, e ravioli de queijo canastra com molho de tomates frescos também foram opções do menu. Como sobremesas, mais de 20 variedades de doces, sempre presentes nos almoços e jantares da fazenda, servidos em compoteiras. À mesa de café, biscoitos que são receitas da família e os deliciosos caramelos salgados da EuCaramelo. Para fechar a noite, foi montada pastelaria ao vivo, que fez o maior sucesso.





A festa, que começou às 13h, se estendeu até a madrugada. A pista foi animada por Mariana Sobreira, com repertório de samba, pop e rock nacional, e o DJ Luís Maranhão. "Queríamos que todos sentissem um pouco de nostalgia, resgatando sabores e lembranças de tempos saudosos e felizes", comentou Paulo Junqueira.