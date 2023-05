'As quatro estações' e 'V' marcam turnê com os sucessos da Legião Urbana

André Frateschi assumiu o posto de vocalista que era de Renato Russo na Legião Urbana (foto: Beto Hektor/Esp.EM)

Nessa onda de encontros e despedidas, foi marcante a comemoração dos 30 anos de lançamento de álbuns da Legião Urbana. Muito se deve ao fato de André Frateschi estar no vocal da banda, que tinha ainda Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que fizeram história ao lado de Renato Russo.

NA DOTART

3 EM 1

Rafael Prado, Maria Fernanda Lucena e Laura Villarosa abrem a temporada deste ano da galeria Dotart. “Os trabalhos se comunicam entre si, porém cada um segue o seu caminho. O cotidiano, a natureza e as questões sociais são temas que permeiam as três exposições”, afirma o curador da galeria, Wilson Lázaro.





• • •





O trabalho da Laura fala sobre luminosidade, sobre o nascer do dia, diz o curador. “Já Maria Fernanda tem uma pintura sobre a natureza individual de cada um, e o Rafael Prado traz trabalho denso, que fala de questões ambientais, mas também celebra o cotidiano da floresta”, explica Lázaro. As obras podem ser vistas até 25 de julho.

NA TELONA

COMPETITIVA EM CANNES

Carol Duarte, estrela da peça “Babilônia tropical – A nostalgia do açúcar”, que estreia nacionalmente nesta sexta-feira (12/5), no CCBB-BH, estará no Festival de Cannes lançando o longa-metragem italiano “La chimera”, dirigido por Alice Rohrwacher (de “LazzaroFelice” e “As maravilhas”). O filme participa da mostra competitiva do festival.

EMPREENDEDORISMO

ENCONTRO NO BURITIS

O Conselho Empresarial de Jovens da ACMinas, que representa os jovens empresários de Belo Horizonte, marcou para esta quinta-feira o happy hour dos associados. O evento começa às 19h, na Capapreta Steakhouse, no Buritis. “O evento é uma ótima oportunidade de interação com nosso grupo de associados”, afirma Gustavo Figueiroa, presidente da Associação Comercial de Minas.