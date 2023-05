'Cabaré Coragem', peça do Galpão, estreia na próxima quinta-feira (1º/6)

739

Integrantes do Galpão reunidos no Cabaré Coragem (foto: Mateus Lustosa/Divulgação)

O novo espetáculo do Grupo Galpão, “Cabaré Coragem”, que estreia na quinta-feira (1º/6), no Cine Horto, gira em torno de uma atmosfera engraçada e delirante em que os artistas dançam, cantam e fazem números de variedades, enquanto estranhas contradições daquele lugar vão despontando no palco. Ao percorrer o universo do cabaré, de Brecht à contemporaneidade, o novo espetáculo do Galpãao apresenta uma trupe envelhecida e decadente que, apesar das intempéries e dos revezes, reafirma a arte como lugar de identidade e permanência. “Cabaré Coragem” convida o público a uma viagem sonora e visual.



Com direção de um de seus integrantes, o ator e diretor Júlio Maciel, o espetáculo conta com direção musical, trilha e arranjos de Luiz Rocha; dramaturgia coletiva com supervisão de Vinicius de Souza; cenários e figurinos de Márcio Medina; iluminação de Rodrigo Marçal; e elenco formado por Antonio Edson, Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Luiz Rocha, Lydia del Picchia, Simone Ordones e Teuda Bara.





Júlio Maciel conta que “todos queriam tudo, pois estávamos famintos de gente. Queríamos juntar as pessoas, tínhamos saudade. A partir de desejos pessoais, começamos a preparar canções, números de variedades. Reativamos nossa banda e convidamos muitos amigos criadores, que, corajosamente, aceitaram embarcar nessa nau para o desconhecido”, diz. “Entre tempestades e luares, criamos nosso show. Finalmente chegamos aqui. As portas do nosso ‘Cabaré Coragem’ estão abertas”, comemora Júlio.

INSTRUMENTAL

FINAL DO PRÊMIO BDMG

Hoje (27/5) e amanhã (28/5), no Teatro Sesiminas, o público poderá acompanhar as apresentações dos artistas selecionados para a finalíssima do Prêmio BDMG Instrumental. Na programação, o baterista Gladston Vieira apresentará show do álbum “À vontade” – ele foi o vencedor do Prêmio Marco Antônio Araújo em 2023. A premiação, com 11 anos de existência, consagra o melhor álbum de música instrumental autoral produzido no ano anterior. Dos nove concorrentes, o disco vencedor conta com 11 faixas e participações de Caetano Brasil, Carolina Serdeira e Jorge Helder.





“À vontade” traz referências de samba jazz, baião, maracatu e choro, com sonoridade jazzística e da música cubana. Ele foi gravado no estúdio da Bituca – Universidade de Música Popular, em Barbacena, onde Gladston Vieira se formou.

AGENDA

GARFO NA MEDIDA

Shows de Graveola, Sonora Banda, Paiol de Tonha e Marina Gomes, além de cozinhas-show com os chefs Américo Piacenza, Fagner Rodrigues, Carol Mesquita e Renan Bastos, estão na programação da segunda edição da Feira Garfo, na Faculdade Arnaldo.