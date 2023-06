Estudantes e membros da comunidade se unem em defesa do Córrego do Onça

739

Margens do Córrego do Onça ganharão lixeiras neste sábado (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)



Alunos do primeiro período do curso de Engenharia Civil e membros da comunidade da região do Córrego do Onça estão juntos no projeto Não Jogue Lixo no Onça, coordenado pela professora da Estácio Venda Nova, a engenheira civil Liliane Cruz. No sábado (17/6), 10 lixeiras serão instaladas nas margens do córrego, por meio de um mutirão dos estudantes. No domingo (18/6) pela manhã será realizada uma confraternização, na Rua Miramar, com atrações para crianças, como música, oficinas de arte e customização das lixeiras.

PARA TODOS OS GOSTOS

Daniela Mercury, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna, Rodrigo Amarante, Tuyo estão entre os nomes confirmados no MECA Inhotim, marcado para o período de 4 a 6 de agosto. Até aqui, a novidade do festival foi o anúncio do line up em playlist exclusiva em plataforma de streaming.

LITERATURA

PARA A GAROTADA

O escritor José Roberto Moreira de Melo marcou para o próximo sábado (17/6) o lançamento de "O bicho de pedra azul", seu 12º livro. A tarde de autógrafos será realizada durante o 2º Coquetel Solidário da AKA, no Condomíonio Vila Del Rey, em Nova Lima, a partir das 15h, com renda revertida para o Hospital São Vicente de Paula, de Araçuaí (MG).

TURISMO

DO VIRTUAL AO PAPEL

A terceira edição da revista do “Circuito Elegante”, publicação com foco no turismo sustentável e de alta qualidade, será lançada no próximo dia 20, terça-feira, no Grande Hotel Ronaldo Fraga. Há 20 anos, Priscila Bentes criou o site e catálogo da marca e, mais recentemente, a revista.

SANTA CASA

SAÚDE PARA TODOS

Aos 124 anos, a Santa Casa BH comemora um novo momento em sua trajetória, com o reposicionamento da marca. O anúncio foi feito na semana passada, durante evento no Parque do Palácio. O provedor da instituição, Roberto Otto Augusto de Lima, disse que será importante o apoio e a participação de todos - pessoas físicas, empresas e poder público - para que a instituição continue salvando cada vez mais vidas. “Daqui para a frente, vamos lançar diversos projetos que só serão possíveis se vocês toparem estar conosco e fazerem parte ativamente. Queremos que todos tenham a consciência de que podem fazer a diferença na vida de milhares de pessoas”, disse. Roberto Otto reforçou que a saúde tem que ser de ponta, tem que ser para todos e não para poucos! "Mais que uma organização, nos tornamos uma causa, um movimento pela saúde e convocamos todos a fazer parte desse movimento maior: saúde de ponta para todos”, frisou. No evento, foi apresentada a nova marca da Santa Casa, o coração.