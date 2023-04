Paulo Araújo, autor do 'Dicionário mineirês', traz seu stand up a BH

Quem nunca recebeu no WhatsApp ou Instagram vídeos com "causos" mineiros na voz de um pernambucano pra lá de engraçado? O comediante Paulo Araújo, que viralizou compartilhando gírias e costumes mineiros em suas redes sociais, se apresenta neste sábado (8/4), a partir das 20h, no Teatro Estação BH (Avenida Cristiano Machado, 11.833, Venda Nova). No stand up "Quase mineiro”, o humorista pernambucano brinca com as peculiaridades culturais de Minas Gerais em relação a outros lugares do Brasil, com um linguajar apropriado para todas as idades e ambientes.

• • •

Radicado no interior de Minas Gerais há mais de 10 anos, Paulo Araújo faz sucesso nas redes sociais com as peculiaridades do modo de falar e do comportamento do mineiro. O artista também é o autor do “Dicionário mineirês”, que reúne 500 expressões de um dos falares mais ricos e divertidos do Brasil, com a promessa: “Aprenda a falar mineirês fluentemente”. No Instagram e no YouTube, com o seu canal Tumate Cru, soma mais de meio milhão de seguidores. O espetáculo tem classificação livre, e os ingressos podem ser adquiridos por R$ 30, antecipadamente via Sympla, ou R$ 60, na portaria do Teatro Estação BH.