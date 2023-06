Obras de aço de Giovani Fantuzzi são inauguradas em BH e Divinópolis

739

Giovani Fantuzzi é um dos contemplados no edital Arte em Aço, realizado em comemoração aos 120 anos da Gerdau. Duas obras do artista foram inauguradas. Uma delas, em Belo Horizonte, passa a integrar, em caráter permanente, o Jardim das Esculturas do Palácio da Liberdade e já está aberta à visitação pública, com entrada franca.





Medindo 5m de altura, as duas esculturas utilizam aço Gerdau como matéria-prima. As obras são diferentes, mas seguem o mesmo conceito: tubos emergem do chão, criando composição de simetria que interage com a luz e a sombra, produzindo efeitos visuais múltiplos.

DESTAQUE EM MOSTRA

MOLE ANTONELLIANA

A 8ª edição do Modernos Eternos, que começa terça-feira (20/6), no prédio verde da Praça da Liberdade, contará com ambientação na Casa Fiat de Cultura. O espaço do café foi transformado, partindo da conexão entre Belo Horizonte e Turim, na Itália. O charme dos cafés italianos e as paisagens únicas desta cidade, que se destaca pela arquitetura e gastronomia, inspiraram o ambiente assinado pela arquiteta Isabela Neves. A atmosfera se completa com a presença da confeitaria Mole Antonelliana, com mais de 45 anos de fidelidade às receitas originais do Norte da Itália.

NOS PALCOS

DÉBUT

Belo Horizonte tem importância na produção da peça “Palavra de mulher” pois foi a primeira cidade onde o espetáculo foi montado depois de estrear em São Paulo, em 2008. De lá pra cá, todas as apresentações na capital mineira fizeram sucesso. “É muito bom retornar e reiniciar a nova turnê por BH”, diz o diretor Fernando Cardoso. A temporada está prevista para 15 e 16 de julho – sábado, às 21h, e domingo, às 19h –, no Sesc Palladium.

No dia 16, às 16h, haverá bate-papo com o público sobre o universo feminino na obra de Chico Buarque. Vão participar Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa, o diretor musical e maestro Ogair Júnior e o diretor Fernando Cardoso. O encontro tem entrada franca, mas é necessário retirar ingressos na plataforma Sympla.





Em clima de cabaré, as atrizes e cantoras Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa revisitam personagens femininas criadas por Chico Buarque. Nesse misto de show e teatro, elas interpretam “À flor da pele”, “Teresinha”, “Meu namorado”, “Palavra de mulher”, “Bem-querer”, “O meu amor”, “Folhetim”, “Atrás da porta”, “Tango de Nancy” e “Tatuagem”, entre outras canções.

JUNINA

A VEZ DOS PETS

No clima das festas típicas de junho, pets têm encontro neste sábado, das 15h às 19h, no Minas Shopping. O “Arraiau”, parceria com a loja Cobasi, vai contar com brincadeiras típicas, brindes para os participantes e quadrilha especialmente voltada para pets, no Piso 1. No mínimo, divertido e curioso.

CINEMA ITALIANO

FESTIVAL NO BELAS

A exibição para convidados do longa “A estranha comédia da vida”, de Roberto Ando, na terça-feira (20/6), no UNA Cine Belas Artes, marca a estreia em BH da “8 e 1/2 Festa do Cinema Italiano”. Os filmes poderão ser conferidos pelo público de 22 a 28 de junho.