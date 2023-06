739

Wilma Martins ganha retrospectiva de sua obra, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro (foto: VICENTE DE MELLO/DIVULGAÇÃO)



MEMÓRIA

LEGADO DE WILMA MARTINS





TAEKWONDO

PRATA NO JUBS





Dieysson Angel Correia Baia, aluno do curso de educação física da Estácio BH, foi medalha de bronze na 70ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) no Taekwondo, na categoria até 54 kg. O JUBs é considerado a maior competição universitária da América Latina e é seletiva para os Jogos Universitários Sul-Americanos e para os Jogos Universitários Mundiais. A disputa nacional é realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), em parceria com o Ministério do Esporte (ME).









WINE PARTY

A FESTA DE MARCELU





A segunda edição da “Wine party”, do sommelier Marcelu Dvin, está confirmada para dia 29 de junho, no Night Market Rooftop, em parceria com a rádio Light FM 103,9. Para animar as oito horas de festa, os DJs Ju Carvalho, White Sheep (Gustavo Peluzo) e Carlos Kroef. Marcelu é sommelier com formação na Escuela de Sommeliers do Chile, ganhador por três anos consecutivos do prêmio Melhores do Vinho, da revista Prazeres da Mesa, por suas

consultorias em Belo Horizonte e São Paulo.





“CABARÉ”

TRIO NO EXPOMINAS





A turnê inédita “Cabaré”, com Leonardo e Bruno & Marrone, passa por Belo Horizonte, em 28 de julho, no Expominas. Sucessos como “Viva a vida”, “Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas” e “Eu não sou cachorro não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar a noite.

50 ANOS DE CARREIRA

VIVA MAGAL





Depois de Eduardo Dussek, é a vez de Sidney Magal ser homenageado na segunda edição do “Olé! É sempre tempo de música!”, projeto criado há quatro anos pela Polo BH para homenagear grandes nomes da música que fazem a alegria do público 50+. Em cena, Adrianna Moreira, Franson Destima, Marcelo Veronez e Mylena Jardim, no vocal, e uma big band formada por 18 músicos, sob o comando do maestro Marcelo Ramos, revivem grandes sucessos dos anos 1960, 1970, 1980 e 1990, e hits da história de Magal. O roteiro e direção de Lilian Nunes e Chico de Paula.

Em Belo Horizonte, a apresentação está marcada para 8 de julho, na Praça da Assembleia,

e no Rio de Janeiro, 15 de julho,

na Praça Mauá.





***





A primeira edição do musical, que homenageou Dussek, passou por Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, reunindo público de mais de 12 mil pessoas nas cinco cidades. “O ‘Olé! É sempre tempo de música’ nasceu do desejo de ocupar os espaços públicos das cidades com um espetáculo que resgata da memória do público 50 os seus melhores momentos vividos a partir de um passeio pelas trilhas sonoras de suas vidas. Sempre é tempo de música! É pra

dançar!”, explica Marisa M. Coelho, co-realizadora do projeto e

diretora da Polo BH.