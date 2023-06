Vale destinará até R$ 400 milhões, em dez anos, para o Instituto Inhotim

739

O Instituto de Arte Contemporânea Inhotim (foto: Em/DAPress)



Duas boas novidades boas para Inhotim e para o público do Instituto de Arte Contemporânea. A Vale firmou convênio que vai garantir, pelos próximos 10 anos, até R$ 400 milhões, que deverão proporcionar uma gestão sustentável do museu.



LEIA MAIS 04:00 - 22/06/2023 No ano em que comemora suas seis décadas, FEA incentiva jovens músicos

04:00 - 21/06/2023 Wilma Martins ganha retrospectiva de sua obra, no Paço Imperial, no Rio

04:00 - 20/06/2023 Grupo Corpo vai apresentar 'Estancia' em agosto, na Sala Minas Gerais



Sessenta milhões já foram depositados antecipadamente, correspondendo aos anos de 2023, 2024 e 2025, e aplicados na manutenção dos acervos artístico e botânico; na realização de projetos socioeducativos; na manutenção dos empregos diretos do museu, que contam com 80% do seu quadro de moradores de Brumadinho e região; na realização de pesquisas científicas em meio ambiente; e nas despesas operacionais em geral.



O restante dos recursos concedidos via verba incentivada – R$ 140 milhões – será liberado em aportes de R$ 20 milhões anuais, podendo oscilar nas bases anuais, desde que respeitados R$ 200 milhões em 10 anos. A outra metade do total do aporte da Vale será transferida a partir de verba livre, sem dedução de impostos pela companhia. Duas boas novidades boas para Inhotim e para o público do Instituto de Arte Contemporânea. A Vale firmou convênio que vai garantir, pelos próximos 10 anos, até R$ 400 milhões, que deverão proporcionar uma gestão sustentável do museu.Com isso, segundo o Inhotim, a entrada franca será ampliada, projetos educativos serão expandidos, turismo e economia local serão estimulados. Metade do aporte – R$ 200 milhões – será concedido por meio de Lei Federal de Incentivo à Cultura.Sessenta milhões já foram depositados antecipadamente, correspondendo aos anos de 2023, 2024 e 2025, e aplicados na manutenção dos acervos artístico e botânico; na realização de projetos socioeducativos; na manutenção dos empregos diretos do museu, que contam com 80% do seu quadro de moradores de Brumadinho e região; na realização de pesquisas científicas em meio ambiente; e nas despesas operacionais em geral.O restante dos recursos concedidos via verba incentivada – R$ 140 milhões – será liberado em aportes de R$ 20 milhões anuais, podendo oscilar nas bases anuais, desde que respeitados R$ 200 milhões em 10 anos. A outra metade do total do aporte da Vale será transferida a partir de verba livre, sem dedução de impostos pela companhia.

AS MÚSICAS DO CLUBE

NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Canções do Clube da Esquina chegam a 11 escolas públicas de Belo Horizonte como arte e educação, no projeto Memórias do Clube da Esquina nas Escolas. A iniciativa é direcionada a alunos a partir do quarto ano, com idades entre 9 e 14 anos, e seus educadores, e será realizada até outubro deste ano.



Até o final do projeto, estima-se que cerca de 80 professores e 6 mil alunos participem das ações propostas. Memórias do Clube da Esquina nas Escolas é um desdobramento do Clubinho da Esquina, destinado à chamada "primeira infância", também direcionado a escolas públicas de Belo Horizonte. O projeto tem direção executiva de Virgínia Câmara e coordenação pedagógica de Bianca Luar.

TRAVESSIA

DE MOISÉS A BITUCA

Moisés Navarro homenageia o cantor e compositor Milton Nascimento em versão de “Travessia”, composição de Bituca e Fernando Brant. Acompanham Moisés o diretor musical Ricardo Gomes e o pianista Cristiano Caldas, que já tocou com Milton Nascimento. O Teatro Municipal de Sabará foi locação para a gravação do videoclipe, que, em breve, estará disponível no canal oficial do YouTube de Moisés Navarro.

ANIVERSÁRIO

AO SOM DE SIDERAL

Deborah Riedel comemora seus 60 anos, amanhã (24/6), no Espaço Maggiore. O encontro que vai reunir 300 convidados terá show de Wilson Sideral e apresentação do DJ Vinícius Amaral.